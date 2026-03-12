太離譜！ 副站長「翹班還闖平交道」遭列車撞 台鐵：加重究責懲處

苗栗縣通霄鎮昨天晚間7時8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。起初外界以為是單純事故，但卻傳休旅車駕駛是台鐵內部員工，疑似翹班期間肇事，還棄車逃逸神隱，引發熱議；台鐵公司表示，已著手調查，並將盡速依據調查事實及結果，召開專案考成會議予以加重究責懲處。

台鐵公司說，昨晚新埔車站站員通報稱接獲民眾轉報秋茂園平交道發生平交道事故，汽車違規闖越平交道，致車尾遭7501次列車撞及，汽車駕駛未受傷。經通報鐵路警察竹南所，並請求地方警察通霄分局埔口所於晚間7時30分到場維護交通秩序，鐵路警察竹南所於晚間7時51分抵達現場，白沙屯站亦通報工機電電等單位展開搶修。

台鐵指出，經警方調查車主蘇姓車主駕駛BZC-2051自小客與貨物列車7501次（車頭編號R200）發生碰撞。現場無人傷亡，7051次車頭部分毀損。晚間8時18分路警蒐證完畢，晚間8時27分小客車脫離路線，7501次於晚間8時54分退回新埔站後，即刻起路線恢復雙線行車。

台鐵說明，經查本案肇事車主為新埔站蘇姓值班站長，當值日班（7:30-19:30），雖夜班接班人員已提早到站（約19:00到），但蘇員疑似無故早退，原因待查證確認。

台鐵表示，本案就蘇員肇事發生平交道事故部分，本公司中區處已先將蘇員調離現職，靜待調查。待警方釐清案情後，依相關法律規定追究刑事、民事責任。其中已確定違反道交條例部分，將由警方裁罰。

台鐵表示，就蘇員其勤惰狀況與工作紀律等議題，本公司已著手調查，並於今早召開內部檢討會議，將盡速依據調查事實及結果，召開專案考成會議予以加重究責懲處。另造成車輛設備毀壞及營運損失，本公司將依法求償。

台鐵強調，為加強維護平交道安全，本公司將持續與各縣市政府道安會報合作，加強安全宣導、交通聯防管理及違規取締，並持續強化平交道安全防護與告警系統功能。

鐵警表示，經查汽車當事人蘇男駕駛自小客不明原因熄火於該平交道，即下車按緊急按鈕，但仍與台鐵貨物列車7501次發生碰撞，無人受傷，並立即通報警方。鐵警強調，蘇男於現場配合員警調查，未有肇事逃離情事。

