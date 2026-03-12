快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

太離譜！ 副站長「翹班還闖平交道」遭列車撞 台鐵：加重究責懲處

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

苗栗縣通霄鎮昨天晚間7時8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。起初外界以為是單純事故，但卻傳休旅車駕駛是台鐵內部員工，疑似翹班期間肇事，還棄車逃逸神隱，引發熱議；台鐵公司表示，已著手調查，並將盡速依據調查事實及結果，召開專案考成會議予以加重究責懲處。

台鐵公司說，昨晚新埔車站站員通報稱接獲民眾轉報秋茂園平交道發生平交道事故，汽車違規闖越平交道，致車尾遭7501次列車撞及，汽車駕駛未受傷。經通報鐵路警察竹南所，並請求地方警察通霄分局埔口所於晚間7時30分到場維護交通秩序，鐵路警察竹南所於晚間7時51分抵達現場，白沙屯站亦通報工機電電等單位展開搶修。

台鐵指出，經警方調查車主蘇姓車主駕駛BZC-2051自小客與貨物列車7501次（車頭編號R200）發生碰撞。現場無人傷亡，7051次車頭部分毀損。晚間8時18分路警蒐證完畢，晚間8時27分小客車脫離路線，7501次於晚間8時54分退回新埔站後，即刻起路線恢復雙線行車。

台鐵說明，經查本案肇事車主為新埔站蘇姓值班站長，當值日班（7:30-19:30），雖夜班接班人員已提早到站（約19:00到），但蘇員疑似無故早退，原因待查證確認。

台鐵表示，本案就蘇員肇事發生平交道事故部分，本公司中區處已先將蘇員調離現職，靜待調查。待警方釐清案情後，依相關法律規定追究刑事、民事責任。其中已確定違反道交條例部分，將由警方裁罰。

台鐵表示，就蘇員其勤惰狀況與工作紀律等議題，本公司已著手調查，並於今早召開內部檢討會議，將盡速依據調查事實及結果，召開專案考成會議予以加重究責懲處。另造成車輛設備毀壞及營運損失，本公司將依法求償。

台鐵強調，為加強維護平交道安全，本公司將持續與各縣市政府道安會報合作，加強安全宣導、交通聯防管理及違規取締，並持續強化平交道安全防護與告警系統功能。

鐵警表示，經查汽車當事人蘇男駕駛自小客不明原因熄火於該平交道，即下車按緊急按鈕，但仍與台鐵貨物列車7501次發生碰撞，無人受傷，並立即通報警方。鐵警強調，蘇男於現場配合員警調查，未有肇事逃離情事。

苗栗縣通霄鎮昨天晚間7點8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。圖／讀者提供
苗栗縣通霄鎮昨天晚間7點8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。圖／讀者提供

苗栗縣通霄鎮昨天晚間7點8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。圖／讀者提供
苗栗縣通霄鎮昨天晚間7點8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。圖／讀者提供

台鐵 車禍

延伸閱讀

台鐵又出包！駕車撞火車肇逃 遭爆「副站長翹班」闖平交道

相關新聞

太離譜！ 副站長「翹班還闖平交道」遭列車撞 台鐵：加重究責懲處

苗栗縣通霄鎮昨天晚間7時8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。起初外界以為是單純事故，但卻傳休旅車駕駛是台鐵內部員工，疑似翹班期間肇事，還棄車逃逸神隱，引發熱議；台鐵公司表示，已著手調查，並將盡速依據調查事實及結果，召開專案考成會議予以加重究責懲處。

台鐵又出包！駕車撞火車肇逃 遭爆「副站長翹班」闖平交道

苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道昨（11日）晚間發生火車碰撞事故，疑1輛白色休旅車違規闖越平交道遭7501次貨物列車撞擊，事發後肇事蘇姓駕駛當即神隱涉嫌肇事逃逸，但其身分仍被爆出竟是台鐵「自己人」且「翹班闖平交道」，引發網友熱議。

基隆女消防員向友人說心事斷訊！分隊車庫內尋獲OHCA急送醫

基隆市消防局一名女消防員疑與同為消防員男友的感情生變，今晨向擔任護理師的女性友人訴說心情時，電話突然中斷。護理師察覺異狀，通知她任職的消防分隊人員，同事在分隊車庫發現她時，檢視她已無呼吸心跳，立即急救，送醫治療中。

影／台2線鼻頭3曳引車追撞1車失控翻車2傷 雙向中斷大塞車

台2線83.1公里處鼻頭路段今天凌晨4時20分，宜蘭往基隆方向有一輛高斗載運廢鐵的曳引車失控翻車衝到對向與一輛曳引車對撞，後方再有第三輛曳引車追撞，三車撞成一團，2人送醫救治，目前全線雙向封閉中斷，東北角目前雙向大塞車。

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路11日晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，有7間鐵皮屋受波及，消防隊員控制火勢後搜索，發現經營機車行夫妻均已燒為焦屍。據知，機車行老闆原有逃出，為搶救行動不便妻子，雙雙葬身火窟，令人鼻酸。

新婚妻流產身心受創 夫冷漠旁觀「問題都在妳吧？」 法院判准離婚

新竹陳姓女子因懷孕與張姓男子決定結婚，雖在婚前不幸流產，兩人仍於事後完成婚姻登記。然而陳女指控，流產後身心備受打擊，丈夫卻未給予任何情感關懷或實質照顧，讓她心灰意冷，最終選擇離開。未料張男事後竟傳訊質疑「問題都在妳吧？妳都沒有做錯嗎？」新竹地方法院審理後認為，婚姻重大破綻發生亦顯可歸責於張男，最終判決准許離婚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。