台鐵又出包！駕車撞火車肇逃 遭爆「副站長翹班」闖平交道

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道昨（11日）晚間發生火車碰撞事故，疑1輛白色休旅車違規闖越平交道遭7501次貨物列車撞擊，事發後肇事蘇姓駕駛當即神隱涉嫌肇事逃逸，但其身分仍被爆出竟是台鐵「自己人」且「翹班闖平交道」，引發網友熱議。

鐵路警察局台中分局指出，昨晚間7點08分，1輛白色小客車行經新埔站與通霄站之間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，車尾遭7501次貨物列車撞擊，肇事車輛側翻卡在平交道上，駕駛未傷卻離開現場。

鐵路警察初步調查，台鐵7051次車頭也有毀損，40歲蘇姓肇事小客車駕駛涉嫌肇事逃逸，現場無人傷亡，雙方酒測值均為0。

臉書粉專「三鐵事故通報平台」發文爆料，開車撞火車的是台鐵自己人，還被查出辦公室的退勤紀錄寫晚間7點30分，結果人卻早退，晚間7點08分在平交道發生事故，等於在值勤時間擅離職守，若人早已離開，退勤紀錄又是誰簽的？

更誇張的是，肇事者是台鐵新埔站的「長官」，肇事後失聯5小時，現場也找不到人，「可能知道自己闖一條大的賠不起還要背上官司跑掉了。」

粉專轉發批評指出，有些人真的不配談「專業」，闖越平交道遭撞擊的不是一般路人，而是明明熟悉鐵路運作、理應更清楚安全規範的人。如今這種情況不只是紀律問題，更是對職業誠信的踐踏。出了事故還棄車離開，讓基層同仁在寒風中收拾善後。

網友紛紛留言，「原來是自己人」、「不是喝了在躲等酒退判比較輕，就是吸了」、「太扯啦，撞自己公司車，這樣要怎麼賠」、「早退+肇事逃逸，有夠扯」。

距事發地點僅數十公尺遠的新埔火車站是台灣日治時期所建造的木造車站，與談文、大山、日南及追分車站合稱海線五寶。

據了解，因客流量少，新埔站淪為簡易站，有3位副站長，每人輪值12小時，昨蘇姓副站長是白天班，與上晚班的同事完成交接後才開車離開。對於外界質疑「早退」部分，新埔站人員低調不願回應。

肇事白色轎車遭台鐵貨列撞擊後，側翻卡在平交道門樑，駕駛無傷卻離開現場涉嫌肇逃。圖／民眾提供
肇事白色轎車遭台鐵貨列撞擊後，側翻卡在平交道門樑，駕駛無傷卻離開現場涉嫌肇逃。圖／民眾提供

事發後，台鐵員工據報到場漏夜善後，現場維持單線雙向通行。圖／民眾提供
事發後，台鐵員工據報到場漏夜善後，現場維持單線雙向通行。圖／民眾提供

肇事白色轎車遭台鐵貨列撞擊後，側翻卡在平交道門樑，台鐵公司人員漏夜調派拖吊車到場協助吊掛排除。圖／民眾提供
肇事白色轎車遭台鐵貨列撞擊後，側翻卡在平交道門樑，台鐵公司人員漏夜調派拖吊車到場協助吊掛排除。圖／民眾提供

台鐵

太離譜！ 副站長「翹班還闖平交道」遭列車撞 台鐵：加重究責懲處

太離譜！ 副站長「翹班還闖平交道」遭列車撞 台鐵：加重究責懲處

苗栗縣通霄鎮昨天晚間7時8分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔-通霄間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。起初外界以為是單純事故，但卻傳休旅車駕駛是台鐵內部員工，疑似翹班期間肇事，還棄車逃逸神隱，引發熱議；台鐵公司表示，已著手調查，並將盡速依據調查事實及結果，召開專案考成會議予以加重究責懲處。

台鐵又出包！駕車撞火車肇逃 遭爆「副站長翹班」闖平交道

苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道昨（11日）晚間發生火車碰撞事故，疑1輛白色休旅車違規闖越平交道遭7501次貨物列車撞擊，事發後肇事蘇姓駕駛當即神隱涉嫌肇事逃逸，但其身分仍被爆出竟是台鐵「自己人」且「翹班闖平交道」，引發網友熱議。

基隆女消防員向友人說心事斷訊！分隊車庫內尋獲OHCA急送醫

基隆市消防局一名女消防員疑與同為消防員男友的感情生變，今晨向擔任護理師的女性友人訴說心情時，電話突然中斷。護理師察覺異狀，通知她任職的消防分隊人員，同事在分隊車庫發現她時，檢視她已無呼吸心跳，立即急救，送醫治療中。

影／台2線鼻頭3曳引車追撞1車失控翻車2傷 雙向中斷大塞車

台2線83.1公里處鼻頭路段今天凌晨4時20分，宜蘭往基隆方向有一輛高斗載運廢鐵的曳引車失控翻車衝到對向與一輛曳引車對撞，後方再有第三輛曳引車追撞，三車撞成一團，2人送醫救治，目前全線雙向封閉中斷，東北角目前雙向大塞車。

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路11日晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，有7間鐵皮屋受波及，消防隊員控制火勢後搜索，發現經營機車行夫妻均已燒為焦屍。據知，機車行老闆原有逃出，為搶救行動不便妻子，雙雙葬身火窟，令人鼻酸。

新婚妻流產身心受創 夫冷漠旁觀「問題都在妳吧？」 法院判准離婚

新竹陳姓女子因懷孕與張姓男子決定結婚，雖在婚前不幸流產，兩人仍於事後完成婚姻登記。然而陳女指控，流產後身心備受打擊，丈夫卻未給予任何情感關懷或實質照顧，讓她心灰意冷，最終選擇離開。未料張男事後竟傳訊質疑「問題都在妳吧？妳都沒有做錯嗎？」新竹地方法院審理後認為，婚姻重大破綻發生亦顯可歸責於張男，最終判決准許離婚。

