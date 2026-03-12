台鐵又出包！駕車撞火車肇逃 遭爆「副站長翹班」闖平交道

苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園平交道昨（11日）晚間發生火車碰撞事故，疑1輛白色休旅車違規闖越平交道遭7501次貨物列車撞擊，事發後肇事蘇姓駕駛當即神隱涉嫌肇事逃逸，但其身分仍被爆出竟是台鐵「自己人」且「翹班闖平交道」，引發網友熱議。

鐵路警察局台中分局指出，昨晚間7點08分，1輛白色小客車行經新埔站與通霄站之間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，車尾遭7501次貨物列車撞擊，肇事車輛側翻卡在平交道上，駕駛未傷卻離開現場。

鐵路警察初步調查，台鐵7051次車頭也有毀損，40歲蘇姓肇事小客車駕駛涉嫌肇事逃逸，現場無人傷亡，雙方酒測值均為0。

臉書粉專「三鐵事故通報平台」發文爆料，開車撞火車的是台鐵自己人，還被查出辦公室的退勤紀錄寫晚間7點30分，結果人卻早退，晚間7點08分在平交道發生事故，等於在值勤時間擅離職守，若人早已離開，退勤紀錄又是誰簽的？

更誇張的是，肇事者是台鐵新埔站的「長官」，肇事後失聯5小時，現場也找不到人，「可能知道自己闖一條大的賠不起還要背上官司跑掉了。」

粉專轉發批評指出，有些人真的不配談「專業」，闖越平交道遭撞擊的不是一般路人，而是明明熟悉鐵路運作、理應更清楚安全規範的人。如今這種情況不只是紀律問題，更是對職業誠信的踐踏。出了事故還棄車離開，讓基層同仁在寒風中收拾善後。

網友紛紛留言，「原來是自己人」、「不是喝了在躲等酒退判比較輕，就是吸了」、「太扯啦，撞自己公司車，這樣要怎麼賠」、「早退+肇事逃逸，有夠扯」。

距事發地點僅數十公尺遠的新埔火車站是台灣日治時期所建造的木造車站，與談文、大山、日南及追分車站合稱海線五寶。

據了解，因客流量少，新埔站淪為簡易站，有3位副站長，每人輪值12小時，昨蘇姓副站長是白天班，與上晚班的同事完成交接後才開車離開。對於外界質疑「早退」部分，新埔站人員低調不願回應。

肇事白色轎車遭台鐵貨列撞擊後，側翻卡在平交道門樑，駕駛無傷卻離開現場涉嫌肇逃。圖／民眾提供

事發後，台鐵員工據報到場漏夜善後，現場維持單線雙向通行。圖／民眾提供