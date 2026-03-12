影／台2線近鼻頭3大車追撞1死2傷 上午9時單線通行狂塞數公里

今天凌晨4時20分台2線83.1公里處近鼻頭路段，68歲周男駕駛載運廢鐵曳引車失控翻車衝到對向與吳男駕駛的曳引車對撞，後方再有第三輛曳引車追撞，三車撞成一團。翻車男性駕駛救出OHCA（到院前心肺功能停止），上午9時45分宣告不治，吳男及車上1女兩人輕傷送醫，雙向封閉中斷，塞車近5小時，上午9時開放單線通行。

瑞芳警分局調查，今天上午4時20分，台2線83.1公里處，一輛由周駕駛的營業貨運曳引車，沿台2線由基隆往宜蘭方向行駛，不明原因翻車後衝至對向車道撞上吳男（44歲）駕駛的營業貨運曳引車，吳男剎車不及對撞，並導致後方同向徐男（41歲）駕駛的第三輛曳引車自後方追撞。

警方說，周男受困車內，消防人員利用破壞機具今天上午7時48分救出OHCA，到上午9時45分宣告不治，失控原因待查，警懷疑載運廢鐵重心不穩失控。

吳男意識清楚、無生命危險，凌晨5時40分由救護人員破壞車體救出送往部立基隆醫院醫治，吳男車上副駕乘客謝女（42歲）意識清楚、無生命危險，凌晨5時15分送往部立基隆醫院醫治；徐男未受傷。

警方表示，吳男及徐男酒測值均為0。基隆工務段人員凌晨5時到場，5時10分起雙向道路封閉，拖吊車5時52分到達現場，7時55分現場開始拖吊，雙向道路封閉通行，上午9時開放單線通行。

台2線近鼻頭3大車追撞1死2傷，上午9時單線通行。記者游明煌／翻攝

