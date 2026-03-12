聽新聞
影／高雄騎士闖紅燈「遭大貨車攔腰撞上」畫面曝！ 機車變形他滾車下慘死
25歲陳姓男子今天清晨4時40分許騎機車行經高市漢民路西向東行駛，疑闖紅燈當場遭王男駕駛大貨車攔腰撞上，機車車體扭曲變形，陳當場滾入貨車車頭下，傷重送醫不治；王男酒測值0，死者陳男待抽血檢測，肇因待警方釐清。
小港警分局指出，陳姓男子（25歲）今天清晨4時40分許，騎機車沿小港區漢民路西向東方向行駛，疑似闖紅燈，當場遭上由沿海路南向北行駛由王姓男子（54歲）所駕駛的大貨車。
陳男機車車體嚴重毀損，扭曲變形，陳滾入大貨車車頭，動彈不得，被警消搶救脫困時，已無生命跡象，經送醫搶救，仍宣告不治。
警方事後對王男施以酒測，無酒駕行為，陳男待抽血檢測。警方事後調查，當時陳男疑闖紅燈，詳細肇因，待交通警察大隊分析研判釐清。
