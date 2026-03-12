聽新聞
基隆女消防員向友人說心事斷訊！分隊車庫內尋獲OHCA急送醫
基隆市消防局一名女消防員疑與同為消防員男友的感情生變，今晨向擔任護理師的女性友人訴說心情時，電話突然中斷。護理師察覺異狀，通知她任職的消防分隊人員，同事在分隊車庫發現她時，檢視她已無呼吸心跳，立即急救，送醫治療中。
這名20多歲的女消防隊員任職的分隊部，今天清晨4時許接到基隆長庚醫院1名護理師通知，剛剛和這名女性消防員聊天時，通話突然中斷，覺得不對勁。其他隊員尋找這名女隊員時，發現她在分隊車庫輕生。
消防人員將她救下時已無呼吸心跳，施以急救並送醫，到院前有恢復呼吸心跳。醫護人員接手搶救，檢查發現頸椎錯位、昏迷指數3，送加護病房治療。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
