快訊

基隆女消防員向友人說心事斷訊！分隊車庫內尋獲OHCA急送醫

經典賽／義大利前6局敲3轟6：0領先 墨西哥面臨淘汰危機

告別死板字體！LINE再推全新免費字體 3款選擇、設定方式懶人包一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆女消防員向友人說心事斷訊！分隊車庫內尋獲OHCA急送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導

基隆市消防局一名女消防員疑與同為消防員男友的感情生變，今晨向擔任護理師的女性友人訴說心情時，電話突然中斷。護理師察覺異狀，通知她任職的消防分隊人員，同事在分隊車庫發現她時，檢視她已無呼吸心跳，立即急救，送醫治療中。

這名20多歲的女消防隊員任職的分隊部，今天清晨4時許接到基隆長庚醫院1名護理師通知，剛剛和這名女性消防員聊天時，通話突然中斷，覺得不對勁。其他隊員尋找這名女隊員時，發現她在分隊車庫輕生。

消防人員將她救下時已無呼吸心跳，施以急救並送醫，到院前有恢復呼吸心跳。醫護人員接手搶救，檢查發現頸椎錯位、昏迷指數3，送加護病房治療。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆市消防局一名在消防分隊任職女消防員，今晨在分隊部車庫疑輕生，其他消防員發現後送醫治療中。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市消防局一名在消防分隊任職女消防員，今晨在分隊部車庫疑輕生，其他消防員發現後送醫治療中。圖／翻攝自GoogleMap

消防人員 醫護人員 心跳

延伸閱讀

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…尋獲夫妻喪生火窟 起火原因待釐清

北市南港區車禍 5旬機車騎士被壓汽車下命危急送醫

一輩子無法原諒的痛！311救人無數卻錯失愛妻 前消防員淚崩：人生最大誤判

相關新聞

基隆女消防員向友人說心事斷訊！分隊車庫內尋獲OHCA急送醫

基隆市消防局一名女消防員疑與同為消防員男友的感情生變，今晨向擔任護理師的女性友人訴說心情時，電話突然中斷。護理師察覺異狀，通知她任職的消防分隊人員，同事在分隊車庫發現她時，檢視她已無呼吸心跳，立即急救，送醫治療中。

影／台2線鼻頭3曳引車追撞1車失控翻車2傷 雙向中斷大塞車

台2線83.1公里處鼻頭路段今天凌晨4時20分，宜蘭往基隆方向有一輛高斗載運廢鐵的曳引車失控翻車衝到對向與一輛曳引車對撞，後方再有第三輛曳引車追撞，三車撞成一團，2人送醫救治，目前全線雙向封閉中斷，東北角目前雙向大塞車。

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路11日晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，有7間鐵皮屋受波及，消防隊員控制火勢後搜索，發現經營機車行夫妻均已燒為焦屍。據知，機車行老闆原有逃出，為搶救行動不便妻子，雙雙葬身火窟，令人鼻酸。

影／高雄騎士闖紅燈「遭大貨車攔腰撞上」畫面曝！ 機車變形他滾車下慘死

25歲陳姓男子今天清晨4時40分許騎機車行經高市漢民路西向東行駛，疑闖紅燈當場遭王男駕駛大貨車攔腰撞上，機車車體扭曲變形，陳當場滾入貨車車頭下，傷重送醫不治；王男酒測值0，死者陳男待抽血檢測，肇因待警方釐清。

光電業者電纜線屢遭偷 警活逮竊盜集團5人連帶抄出毒品

屏東縣枋寮地區近日發生多起光電業者電纜線遭竊，警方調閱大量監視器畫面並蒐證後，鎖定徐姓犯嫌為首的竊盜集團，5日發動搜索，將徐姓等5名犯嫌拘提到案，除查扣電纜線等贓物，還查獲一批毒品，訊後依加重竊盜、毒品危害防制條例等罪移送法辦。

一度2人受困…三峽長泰街民宅6樓突竄火舌 救出5人送醫

新北市三峽區長泰街某民宅大樓，稍早晚間7時35分傳出火警，一度傳出有2位民眾受困，最後共有5人送醫，稍早火勢已順利撲滅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。