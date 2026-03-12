影／台2線鼻頭3曳引車追撞1車失控翻車2傷 雙向中斷大塞車

台2線83.1公里處鼻頭路段今天凌晨4時20分，宜蘭往基隆方向有一輛高斗載運廢鐵的曳引車失控翻車衝到對向與一輛曳引車對撞，後方再有第三輛曳引車追撞，三車撞成一團，2人送醫救治，目前全線雙向封閉中斷，東北角目前雙向大塞車。

瑞芳警分局調查，今天上午4時20分，台2線83.1公里處瑞芳鼻頭路段，宜蘭往基隆方向，一輛營業貨運曳引車，沿台2線由基隆往宜蘭方向行駛，不明原因翻車後衝至對向車道撞上吳男（44歲）駕駛的營業貨運曳引車，吳男剎車不及對撞，並導致後方同向徐男（41歲）駕駛的第三輛曳引車自後方追撞。

警方說，翻覆的曳引車車內兩人受困，消防人員利用破壞機具救出。男性駕駛意識清楚、無生命危險，於5時40分被救出送往部立基隆醫院醫治；車上乘客謝女（42歲）意識清楚、無生命危險，5時15分送往部立基隆醫院醫治。另兩車駕駛未受傷。

警方說，事故占用西行宜蘭往基隆，一度調撥東行雙向通行（單線雙向），但上午近8時雙向封閉交管，事故還在處理中，分局員警管制交通。

台2線鼻頭段3曳引車追撞全線中斷，1車失控翻車對撞2傷。記者游明煌／翻攝

