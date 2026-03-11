光電業者電纜線屢遭偷 警活逮竊盜集團5人連帶抄出毒品

新北市中和區前天發生1起行車糾紛，自行車騎士楊姓男子疑似不滿被按喇叭將車倒放路中阻擋客運巴士，乘客前新北市議員金介壽下車勸阻，反遭騎士楊男涉嫌持車鎖當街攻擊，導致頭部及手部多處挫傷，巴士鄭姓司機及受傷的金男提出強制及傷害告訴，中和警方已依法受理並已通知涉案楊男到案說明。

2026-03-11 16:05