光電業者電纜線屢遭偷 警活逮竊盜集團5人連帶抄出毒品

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

屏東縣枋寮地區近日發生多起光電業者電纜線遭竊，警方調閱大量監視器畫面並蒐證後，鎖定徐姓犯嫌為首的竊盜集團，5日發動搜索，將徐姓等5名犯嫌拘提到案，除查扣電纜線等贓物，還查獲一批毒品，訊後依加重竊盜、毒品危害防制條例等罪移送法辦。

枋寮警分局近日接獲多家光電業者報案，有專門盜取電纜線的竊盜集團頻繁犯案，造成業者損失慘重。分局偵查隊與刑事警察大隊組成專案小組，經多日抽絲剝繭後鎖定以徐姓犯嫌為首的竊盜集團，5日於枋寮、春日鄉等處將5名犯嫌拘提到案。

警方查扣電纜線1批、銅線1批、電線塑膠皮2批、剝皮機1台及剝電線工具1組、電子磅秤等犯罪工具，並查獲一級毒品海洛因1.9公克、毒品咖啡包3包共12.05公克、安非他命殘渣袋、毒品吸食器3組等。

枋寮警方表示，該集團鎖定光電廠及偏遠產業道路電纜，3月初於台一線枋寮大橋旁產業道路的太陽能電廠行竊，嚴重影響民生與產業安全。訊後將徐姓犯嫌等5人依加重竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，並持續擴大追查其他共犯與銷贓管道。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

屏東縣枋寮地區近日發生多起光電業者電纜線遭竊案，警方5日發動搜索，將徐姓等5名犯嫌拘提到案。記者潘奕言／翻攝
屏東縣枋寮地區近日發生多起光電業者電纜線遭竊案，警方5日發動搜索，查扣電纜線等贓物及一批毒品。記者潘奕言／翻攝
