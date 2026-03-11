快訊

「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪評價更迭關鍵

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…尋獲夫妻喪生火窟 起火原因待釐清

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導

台南市永康區二王路今晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，至少7間鐵皮屋受波及，還傳出有2名人員受困，消防隊員控制火勢後搜索，尋獲一對40餘歲夫妻葬身火窟，起火原因及財損待釐清。

台南市消防局119勤務中心是今晚約6時20分獲報，緊急調派大橋特搜分隊、永康、仁德、保西、和緯、公園等分隊15車34名消防隊員馳往，初步回報，第一間鐵皮屋已全面燃燒，有2人受困，火舌向外延燒至附近相鄰共7間鐵皮屋，經查，分別是二王路128至146號鐵皮屋受波及。

消防隊員全力壓制火勢，在晚間6時52分控制火勢，由於傳出有2人受困，消防隊員持續搜索，晚間7點多在132號鐵皮屋先後發現1男1女，為40多歲夫妻，均已成焦屍未送醫。

對於這起重大火警，警消相當重視，持續在現場深入釐清中。

台南永康晚間傳出火警，已延燒至少7間鐵皮屋，尋獲一對夫婦葬身火窟。記者謝進盛／翻攝
台南永康晚間傳出火警，已延燒至少7間鐵皮屋，尋獲一對夫婦葬身火窟。記者謝進盛／翻攝

台南永康晚間傳出火警，已延燒至少7間鐵皮屋，尋獲一對夫婦葬身火窟。記者謝進盛／翻攝
台南永康晚間傳出火警，已延燒至少7間鐵皮屋，尋獲一對夫婦葬身火窟。記者謝進盛／翻攝

台南永康晚間傳出火警，已延燒至少7間鐵皮屋，尋獲一對夫婦葬身火窟。記者謝進盛／翻攝
台南永康晚間傳出火警，已延燒至少7間鐵皮屋，尋獲一對夫婦葬身火窟。記者謝進盛／翻攝

夫妻 火災

延伸閱讀

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

光洋科環科廠清晨火災 初估對營運與出貨無重大影響

疑故障暴衝 杉林溪遊園車墜谷釀1死7傷

屏東下黑雪？ 居民哀嚎飄進家「掃都掃不完」 縣府環保局曝原因

相關新聞

台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍

台南市永康區二王路今晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，至少7間鐵皮屋受波及，還傳出有2名人員受困，消防隊員控制火勢後搜索，尋獲一對40餘歲夫妻葬身火窟，起火原因及財損待釐清。

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…尋獲夫妻喪生火窟 起火原因待釐清

台南市永康區二王路今晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，至少7間鐵皮屋受波及，還傳出有2名人員受困，消防隊員控制火勢後搜索，尋獲一對40餘歲夫妻葬身火窟，起火原因及財損待釐清。

影／被按喇叭不爽？莽男橫放單車擋客運 再抄車鎖痛揍勸架前議員

新北市中和區前天發生1起行車糾紛，自行車騎士楊姓男子疑似不滿被按喇叭將車倒放路中阻擋客運巴士，乘客前新北市議員金介壽下車勸阻，反遭騎士楊男涉嫌持車鎖當街攻擊，導致頭部及手部多處挫傷，巴士鄭姓司機及受傷的金男提出強制及傷害告訴，中和警方已依法受理並已通知涉案楊男到案說明。

賺逾1億竟稱沒錢！桃園泰式餐廳大亨欠稅286萬 下場慘了

現居中和區之49歲郭姓男子因在桃園市開設餐廳，積欠103年度至108年度間多筆營業稅及罰鍰等，共計286餘萬元，法務部行政執行署桃園分署...

疑騎機車闖平交道 鶯歌7旬翁當場遭台鐵區間車輾斃

新北市鶯歌區一名70餘歲的袁姓老翁，今天下午4時許騎機車闖越火車平交道，結果遭台鐵列車當場輾斃，轄區警方已封鎖現場採證及調閱相關監視器，以釐清意外發生經過。

板橋體育場旁行道樹突倒塌 10輛機車遭波及警急拉封鎖線

新北市板橋區發生路樹倒塌毀損車輛意外。下午3時許公館街運動場旁行道樹不明原因倒塌，停在路邊停車格的10輛機車遭波及受損，所幸並未造成人員傷亡。板橋警方獲報到場拉起封鎖線交管，目前公所人員已到場排除，意外原因及損失金額待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。