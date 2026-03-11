聽新聞
台南永康惡火吞噬7間鐵皮屋 一對夫婦尋獲已成焦屍
台南市永康區二王路今晚傳出鐵皮屋不明原因起火，火舌竄升延燒，至少7間鐵皮屋受波及，還傳出有2名人員受困，消防隊員控制火勢後搜索，尋獲一對40餘歲夫妻葬身火窟，起火原因及財損待釐清。
台南市消防局119勤務中心是今晚約6時20分獲報，緊急調派大橋特搜分隊、永康、仁德、保西、和緯、公園等分隊15車34名消防隊員馳往，初步回報，第一間鐵皮屋已全面燃燒，有2人受困，火舌向外延燒至附近相鄰共7間鐵皮屋，經查，分別是二王路128至146號鐵皮屋受波及。
消防隊員全力壓制火勢，在晚間6時52分控制火勢，由於傳出有2人受困，消防隊員持續搜索，晚間7點多在132號鐵皮屋先後發現1男1女，為40多歲夫妻，均已成焦屍未送醫。
對於這起重大火警，警消相當重視，持續在現場深入釐清中。
