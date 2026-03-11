工人修繕庫哈諾辛山屋 不適吐血吊掛下山送醫

1名工人今天在高雄桃源區庫哈諾辛山屋進行修繕工作時，因身體不適，出現吐血、無法行走等狀況，高雄消防局獲報申請直升機協助後送，該名工人已下山並由救護車協助送醫。

高雄市政府消防局透過訊息說明，上午10時23分許獲報桃源區庫哈諾辛山屋，有1名年約57歲男性身體不適、意識清醒，經空中勤務總隊直升機吊掛載送下山，由救護人員急救處置後送醫治療。

高雄市政府消防局第六救災救護大隊副大隊長曾智賢告訴中央社記者，獲報後立即派員出發救援，但患者出現吐血、無法自行下山等狀況，同時申請直升機協助。

曾智賢說，該名男子為修繕山屋的工人，現場約有5至6人，後續由直升機至山屋上方約100公尺處一平台，順利將患者吊掛上機，於屏東縣里港鄉朧祥河濱公園落地，由救護車載運患者送醫救治。

依玉山國家公園管理處網站資訊，庫哈諾辛山屋海拔高度3000公尺，又稱「3026山屋」，在庫哈諾辛山東南方、關山的北方，山屋可容納24人。