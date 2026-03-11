影／被按喇叭不爽？莽男橫放單車擋客運 再抄車鎖痛揍勸架前議員

新北市中和區前天發生1起行車糾紛，自行車騎士楊姓男子疑似不滿被按喇叭將車倒放路中阻擋客運巴士，乘客前新北市議員金介壽下車勸阻，反遭騎士楊男涉嫌持車鎖當街攻擊，導致頭部及手部多處挫傷，巴士鄭姓司機及受傷的金男提出強制及傷害告訴，中和警方已依法受理並已通知涉案楊男到案說明。

本月9日下午4時許，新北市中和區中正路發生1起行車糾紛，1輛大有巴士客運從北二高下中和交流道右轉中正路往秀朗橋方向行駛，司機鄭姓男子（64歲）正準備靠右讓乘客下車，鳴按喇叭提醒前方自行車騎士楊姓男子（46歲）卻引起其不滿，直接將車橫躺在馬路上，阻擋客運前進。

司機鄭男與車上乘客前新北市議員金介壽（75歲）下車勸阻，結果雙方發生口角爭執，楊男不滿金男動手將自行車拉至路邊，竟涉嫌持車鎖攻擊金男，導致其頭部及手部多處挫傷，中和警方獲報迅速趕抵，雙方已被架開並未再發生肢體衝突。

鄭男和到醫院驗傷的金男2人均表示，分別要對楊男提出強制、傷害告訴，警方已依規定受理，今天已通知楊男盡速到案說明並製作相關筆錄。巴士公司總經理徐嘉懋及工會理事長彭楚雄對前議員金介壽仗義協助還受傷，昨登門慰問感謝。

新北市中和區前天發生1起行車糾紛，自行車騎士楊姓男子疑似不滿被按喇叭將車倒放路中阻擋客運巴士，乘客前新北市議員金介壽下車勸阻，反遭騎士楊男涉嫌持車鎖當街攻擊。

新北市中和區前天發生1起行車糾紛，乘客前新北市議員金介壽（右）下車勸阻反遭對方當街攻擊受傷，巴士公司總經理徐嘉懋（中）及工會理事長彭楚雄（左）昨登門慰問。記者王長鼎／翻攝