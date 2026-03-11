快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

現居中和區之49歲郭姓男子因在桃園市開設餐廳，積欠103年度至108年度間多筆營業稅及罰鍰等，共計286餘萬元，法務部行政執行署桃園分署於昨(10)日通知郭男到場，經行政執行官訊問後，認定有符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，訊問後依法暫予留置，並向桃園地方法院聲請管收，裁定獲准。

桃園分署說明，郭男於103年10月至108年8月間在桃園市中壢區開設餐廳，積欠多筆營業稅、營利事業所得稅未繳納，經財政部北區國稅局中壢稽徵所核定應納稅額、滯納金等及裁處罰鍰計286萬元。桃園分署受理執行後，僅受償6萬餘元，經行政執行官深入追查發現，郭男103至108年間，曾於桃園市中壢區經營泰式餐廳；為拓展生意，又在台北市松山區開設餐廳，主打經濟實惠的泰式料理，網路評價甚高，訂位一位難求。

但郭男自103年至108年間，多次從帳戶提領大量現金，或利用其妻保管餐廳營收現金之方式，隱匿處分財產；又在108年後陸續收到移送機關寄發的補稅稅單後，郭男乾脆完全不使用銀行帳戶，製造無收入之表象。經查郭男於松山區開設之餐廳於108年至113年間，累積之銷貨金額高達1億526餘萬元，卻在桃園分署訊問時，向執行人員堅稱，其餐廳門口曾經有馬路施工，大環境又不好，因為挖馬路才造成餐廳負債累累，所以現在沒錢等語。因郭男態度強硬，拒不配合交代餐廳營業額流向，亦對於欠稅拒絕提出具體清償計畫，行政執行官據此認定郭男顯有履行義務之可能，故不履行，且有隱匿或處分應供強制執行財產之情事，依法向桃園地院聲請管收，經法官審理，認符合予以管收之要件，且有管收之必要，當庭裁定准予管收。

桃園分署再次呼籲，如義務人有履行能力而故不履行，或有隱匿處分財產情事，將嚴格執法，絕不寬貸，提醒義務人勿心存僥倖，以免遭拘提、管收，得不償失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：賺逾1億竟稱沒錢！桃園泰式餐廳大亨欠稅286萬 下場慘了

