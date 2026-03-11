快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

屏警破電纜竊盜集團逮5人 還查獲海洛因及咖啡包

中央社／ 屏東縣11日電

徐姓男子為首的電纜竊盜集團，鎖定光電廠及偏遠產業道路電纜行竊，屏東警方發動搜索逮到5名犯嫌，還查獲毒品，清查4個月內涉8起案件，全案依法送辦。

屏東縣警察局枋寮分局今天發布新聞稿表示，近日接獲轄內多起光電業者報案，稱有專門盜取電纜線的竊盜集團頻繁犯案，損失慘重；獲報後組成專案小組，報請屏東地檢署指揮偵辦。

專案小組調閱大量監視器畫面並深入蒐證，鎖定以徐姓犯嫌為首的竊盜集團，專案小組於5日發動搜索與拘提行動，分別於枋寮鄉及春日鄉等處，將徐姓等5名犯嫌拘提到案。

枋寮分局表示，警方於現場查扣電纜線1批、銅線1批、還有犯罪工具等，同時還查到第一級毒品海洛因及毒品咖啡包3包、安非他命殘渣袋、毒品吸食器3組等相關證物；此集團鎖定光電廠及偏遠產業道路電纜，甚至在今年3月初仍流竄於台1線旁的產業道路太陽能電廠行竊，清查去年11月至今年3月間，共涉嫌8件竊案。

警方表示，全案詢後將徐姓犯嫌等5人，依加重竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦，並持續擴大追查其他共犯與銷贓管道。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

電纜 毒品 安非他命

