台中砂石車與機車碰撞 7旬翁疑遭捲入車底輾壓慘死

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

台中市潭子區今天中午發生砂石車與機車碰撞車禍騎士倒地疑被砂石車輪捲入後輾壓，當場死亡，警方檢測砂石車駕駛無酒駕，將依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

大雅警分局表示，今天中午12時34分許，在中市潭子區環中路一段與中山路一段口前交通事故。78歲陳姓老翁騎機車沿環中路，在右轉車道往中山路方向直行，與65歲彭姓男子駕駛營業砂石車沿環中路一段右轉中山路一段，往南方向行駛時，雙方車輛生碰撞，砂石車車損為右前車頭、機車左側車身均有車損。

員警到場處置，彭男經檢測無酒精反應，經消防人員到場時陳男已無生命跡象OHCA，宣告不治，詳細肇事原因仍待事故鑑定單位進一步分析研判。彭男肇事致人死亡部分，全案依過失致死罪移送台中地檢署偵辦。

大雅分局呼籲，砂石車轉彎時的內輪差與視線死角容易造成意外，大型車輛駕駛應提高警覺，機車騎士也應避免行駛於大型車輛內側，確保行車安全。

台中市潭子區今天中午發生死亡車禍，砂石車與機車碰撞，騎士當場死亡。圖／警方提供
台中市潭子區今天中午發生死亡車禍，砂石車與機車碰撞，騎士當場死亡。圖／警方提供

台中市潭子區今天中午發生死亡車禍，砂石車與機車碰撞，騎士當場死亡。圖／警方提供
台中市潭子區今天中午發生死亡車禍，砂石車與機車碰撞，騎士當場死亡。圖／警方提供

騎士 交通事故 消防人員 車禍

相關新聞

影／被按喇叭不爽？莽男橫放單車擋客運 再抄車鎖痛揍勸架前議員

新北市中和區前天發生1起行車糾紛，自行車騎士楊姓男子疑似不滿被按喇叭將車倒放路中阻擋客運巴士，乘客前新北市議員金介壽下車勸阻，反遭騎士楊男涉嫌持車鎖當街攻擊，導致頭部及手部多處挫傷，巴士鄭姓司機及受傷的金男提出強制及傷害告訴，中和警方已依法受理並已通知涉案楊男到案說明。

賺逾1億竟稱沒錢！桃園泰式餐廳大亨欠稅286萬 下場慘了

現居中和區之49歲郭姓男子因在桃園市開設餐廳，積欠103年度至108年度間多筆營業稅及罰鍰等，共計286餘萬元，法務部行政執行署桃園分署...

北市南港區車禍 5旬機車騎士被壓汽車下命危急送醫

今天下午3時許，台北市南港路、經貿一路口，發生機車與自小客車交通事故，一名年約50歲騎士受困車底，救護人員到場時，騎士已經沒有呼吸心跳，送醫急救。

台中砂石車與機車碰撞 7旬翁疑遭捲入車底輾壓慘死

台中市潭子區今天中午發生砂石車與機車碰撞車禍，騎士倒地疑被砂石車輪捲入後輾壓，當場死亡，警方檢測砂石車駕駛無酒駕，將依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

紅色小客車逆向闖台61線 對撞白車翻覆2人送醫

桃園市蘆竹區台61線西濱快速道路今日中午發生一起逆向碰撞事故，一輛紅色小客車疑因不熟路況，誤上北上車道後逆向行駛，與北上的白色小客車正面對撞，白車當場翻覆，雙方駕駛均受傷送醫，所幸無大礙，相關肇事責任仍待進一步釐清。

台中預拌混凝土車與機車撞 騎士捲進車底死亡

台中市潭子區今天發生預拌混凝土車與機車碰撞車禍，騎士被捲進車底死亡，肇事原因警方調查中。

