台中砂石車與機車碰撞 7旬翁疑遭捲入車底輾壓慘死
台中市潭子區今天中午發生砂石車與機車碰撞車禍，騎士倒地疑被砂石車輪捲入後輾壓，當場死亡，警方檢測砂石車駕駛無酒駕，將依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。
大雅警分局表示，今天中午12時34分許，在中市潭子區環中路一段與中山路一段口前交通事故。78歲陳姓老翁騎機車沿環中路，在右轉車道往中山路方向直行，與65歲彭姓男子駕駛營業砂石車沿環中路一段右轉中山路一段，往南方向行駛時，雙方車輛生碰撞，砂石車車損為右前車頭、機車左側車身均有車損。
員警到場處置，彭男經檢測無酒精反應，經消防人員到場時陳男已無生命跡象OHCA，宣告不治，詳細肇事原因仍待事故鑑定單位進一步分析研判。彭男肇事致人死亡部分，全案依過失致死罪移送台中地檢署偵辦。
大雅分局呼籲，砂石車轉彎時的內輪差與視線死角容易造成意外，大型車輛駕駛應提高警覺，機車騎士也應避免行駛於大型車輛內側，確保行車安全。
