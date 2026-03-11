紅色小客車逆向闖台61線 對撞白車翻覆2人送醫

桃園市蘆竹區台61線西濱快速道路今日中午發生一起逆向碰撞事故，一輛紅色小客車疑因不熟路況，誤上北上車道後逆向行駛，與北上的白色小客車正面對撞，白車當場翻覆，雙方駕駛均受傷送醫，所幸無大礙，相關肇事責任仍待進一步釐清。

蘆竹警分局今日12時12分許接獲報案，台61線北上20.2公里處發生交通事故。經初步調查，紅色小客車駕駛疑似道路不熟，誤上台61線北上車道並逆向由北往南行駛；41歲劉姓男子駕駛白色小客車沿台61線正常北上，雙方在該路段發生碰撞。

事故造成兩車車頭嚴重毀損，白色小客車撞擊後翻覆，四輪朝天橫在車道上，現場碎片散落一地。桃園市消防局第三大隊竹圍分隊獲報後，派遣消防人員6名、救災車1輛及救護車2輛前往救援，2名傷者均為多處擦挫傷，分別送醫治療，所幸無生命危險。

蘆竹警分局初步分析，事故原因為紅色小客車逆向行駛所致，相關肇事責任歸屬及詳細原因仍在進一步釐清中。

警方呼籲，駕駛人行經快速道路應注意標誌、標線及指示牌面，若不慎誤闖逆向車道，應立即靠邊停放於安全處所並開啟警示燈，人員退至護欄外避難，撥打110請求協助，切勿冒險強行迴轉或繼續逆向行駛，以免危及自身及其他用路人安全。

