快訊

「馬維拉」又登板了 民進黨：馬英九私人追悼李光耀政府埋單

經典賽／不只龍貓教練、陳冠宇 蔡其昌：我也要從中職會長畢業了

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

紅色小客車逆向闖台61線 對撞白車翻覆2人送醫

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市蘆竹區台61線西濱快速道路今日中午發生一起逆向碰撞事故，一輛紅色小客車疑因不熟路況，誤上北上車道後逆向行駛，與北上的白色小客車正面對撞，白車當場翻覆，雙方駕駛均受傷送醫，所幸無大礙，相關肇事責任仍待進一步釐清。

蘆竹警分局今日12時12分許接獲報案，台61線北上20.2公里處發生交通事故。經初步調查，紅色小客車駕駛疑似道路不熟，誤上台61線北上車道並逆向由北往南行駛；41歲劉姓男子駕駛白色小客車沿台61線正常北上，雙方在該路段發生碰撞。

事故造成兩車車頭嚴重毀損，白色小客車撞擊後翻覆，四輪朝天橫在車道上，現場碎片散落一地。桃園市消防局第三大隊竹圍分隊獲報後，派遣消防人員6名、救災車1輛及救護車2輛前往救援，2名傷者均為多處擦挫傷，分別送醫治療，所幸無生命危險。

蘆竹警分局初步分析，事故原因為紅色小客車逆向行駛所致，相關肇事責任歸屬及詳細原因仍在進一步釐清中。

警方呼籲，駕駛人行經快速道路應注意標誌、標線及指示牌面，若不慎誤闖逆向車道，應立即靠邊停放於安全處所並開啟警示燈，人員退至護欄外避難，撥打110請求協助，切勿冒險強行迴轉或繼續逆向行駛，以免危及自身及其他用路人安全。

桃園市蘆竹區台61線西濱快速道路今日一輛紅色小客車疑因不熟路況，誤上北上車道後逆向行駛，與北上的白色小客車正面對撞，白車當場翻覆，雙方駕駛均受傷送醫，所幸無大礙。記者朱冠諭／翻攝
桃園市蘆竹區台61線西濱快速道路今日一輛紅色小客車疑因不熟路況，誤上北上車道後逆向行駛，與北上的白色小客車正面對撞，白車當場翻覆，雙方駕駛均受傷送醫，所幸無大礙。記者朱冠諭／翻攝

桃園市蘆竹區台61線西濱快速道路今日一輛紅色小客車疑因不熟路況，誤上北上車道後逆向行駛，與北上的白色小客車正面對撞，白車當場翻覆，雙方駕駛均受傷送醫，所幸無大礙。記者朱冠諭／翻攝
桃園市蘆竹區台61線西濱快速道路今日一輛紅色小客車疑因不熟路況，誤上北上車道後逆向行駛，與北上的白色小客車正面對撞，白車當場翻覆，雙方駕駛均受傷送醫，所幸無大礙。記者朱冠諭／翻攝

桃園市蘆竹區台61線西濱快速道路今日一輛紅色小客車疑因不熟路況，誤上北上車道後逆向行駛，與北上的白色小客車正面對撞，白車當場翻覆，雙方駕駛均受傷送醫，所幸無大礙。記者朱冠諭／翻攝
桃園市蘆竹區台61線西濱快速道路今日一輛紅色小客車疑因不熟路況，誤上北上車道後逆向行駛，與北上的白色小客車正面對撞，白車當場翻覆，雙方駕駛均受傷送醫，所幸無大礙。記者朱冠諭／翻攝

車禍 交通事故 消防人員

延伸閱讀

北市公車自撞路樹釀多人傷 首都客運允負全責

警偕運安會勘驗杉林溪墜谷車 7傷者5人仍住院 1人搶救中

千萬超跑藍寶堅尼「小牛」國道自撞中央分隔島 疑輾壓異物失控

影／杉林溪墜谷車輛成「扭曲廢鐵」 警方會同運安會勘驗

相關新聞

中壢男待轉鬼切違規跨線撞直行車 網傻眼：比導彈還準

桃園市中壢區中華路一段與興仁路一段路口因車流量大，設置機車左轉待轉區，近日上午一名黎姓男騎士違規跨越雙白線，自待轉區向左鬼切，不慎撞上直行的女騎士，雙雙噴飛多處受傷；畫面曝光後引發網友議論，直呼「擊落別人比導彈還準」。

高雄肇逃車禍1女移工重傷 熱心指揮交通男竟是肇事者

高雄市三民區連發生2起肇事逃逸事故，其中騎腳踏車的外籍女移工，遭機車撞得腦出血險要命，手術後仍在加護病房觀察。撞上女移工的機車騎士先是幫指揮交通，見員警到場便離去，警方一查，竟發現他是肇事者。

紅色小客車逆向闖台61線 對撞白車翻覆2人送醫

桃園市蘆竹區台61線西濱快速道路今日中午發生一起逆向碰撞事故，一輛紅色小客車疑因不熟路況，誤上北上車道後逆向行駛，與北上的白色小客車正面對撞，白車當場翻覆，雙方駕駛均受傷送醫，所幸無大礙，相關肇事責任仍待進一步釐清。

台中預拌混凝土車與機車撞 騎士捲進車底死亡

台中市潭子區今天發生預拌混凝土車與機車碰撞車禍，騎士被捲進車底死亡，肇事原因警方調查中。

新北五股移工宿舍火警 消防局出動人車搶救

新北市五股區中興路一段下午1時許發生住宅火警，1幢5層樓公寓的4樓起火燃燒，大量濃煙直衝天際，景象相當嚇人。據稱該戶是移工宿舍，消防局獲報派遣人車趕往搶救，火勢迅速撲滅，燃燒雜物約5平方公尺，當時屋內無人，沒有傷亡，起火原因尚待調查釐清。

AI影片造謠長輩搭雙鐵享免票、行李直送飯店待遇 遭台鐵打臉

YouTube頻道「樂齡指南」日前發布一則AI影片，標題為《2026臺鐵高鐵新規：12項「樂齡隱藏福利」！不只半價，這3種票竟然「全額免費」？站務員不說的祕密，90%長輩出遊都白花錢了！》，聲稱長輩搭台鐵及高鐵享綠色通道、指定日期免費、0元行李直送飯店、樂齡車廂等VIP待遇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。