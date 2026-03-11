AI影片造謠長輩搭雙鐵享免票、行李直送飯店待遇 遭台鐵打臉

快訊

台鐵澄清，《2026臺鐵高鐵新規：12項「樂齡隱藏福利」！不只半價，這3種票竟然「全額免費」？站務員不說的祕密，90%長輩出遊都白花錢了！》影片內容為假消息。圖：翻攝自YouTiube

YouTube頻道「樂齡指南」日前發布一則AI影片，標題為《2026臺鐵高鐵新規：12項「樂齡隱藏福利」！不只半價，這3種票竟然「全額免費」？站務員不說的祕密，90%長輩出遊都白花錢了！》，聲稱長輩搭台鐵及高鐵享綠色通道、指定日期免費、0元行李直送飯店、樂齡車廂等VIP待遇。對此，台鐵澄清，影片內容皆非事實，請旅客勿輕信或轉傳不實訊息。

台鐵表示，影片中提到的「專屬綠色通道」、「樂齡免票日」、「樂齡車廂」、「三代同行折抵」、「樂齡專線」、「誤點賠償自動入帳」、「實名制樂齡票」、「樂齡月台輔助崗」、「特定節日折扣點數」、「行李直送飯店」等多項所謂樂齡措施都是假消息，請長輩不要被誤導。

關於車票票價部分，台鐵說明，依據《老人福利法》辦理敬老票，年滿65歲之國民，或持永久居留證且註記可搭乘國內大眾交通工具享優待之人士，均可購買全票之5折優待的敬老票。目前台鐵並未與觀光署合作推出特定日期的免票及折扣點數優惠，亦無所謂「三代同堂折抵代碼」可抵消票價之機制。

至於專屬樂齡乘車服務，台鐵指出，年長者旅客購票，可至台鐵車站無障礙窗口辦理；輪椅或行動不便旅客乘車時，台鐵將啟動「愛心通報」，由車站人員協助上下車。此為台鐵現行標準服務流程，並無設置任何實體之「綠色通道」、「樂齡專線」、「樂齡月臺輔助崗」及「樂齡車廂」。

此外，台鐵目前僅提供「行包託運」服務，持乘車票享有2件行李半價優惠，旅客需自行至行李房辦理。並無提供將行李直接送達飯店之服務，亦無專屬年長旅客的免費額度。

台鐵也說明，現行如發生列車誤點情形，符合賠償標準者，旅客須於乘車日起一年內，持原票證至車站窗口臨櫃辦理退費或兌換車票，系統不會自動將賠償金匯入卡片或指定帳號。

台鐵呼籲，網路流傳影片多採AI生成配音，內容混雜大量錯誤資訊，極易誤導長輩，有關台鐵所有優待政策，請務必以台鐵官網公告或車站服務台資訊為準。請民眾收到此類訊息時秉持「不轉傳、不輕信」原則，避免受騙或被誤導。

