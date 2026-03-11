中壢男待轉鬼切違規跨線撞直行車 網傻眼：比導彈還準

桃園市中壢區中華路一段與興仁路一段路口因車流量大，設置機車左轉待轉區，近日上午一名黎姓男騎士違規跨越雙白線，自待轉區向左鬼切，不慎撞上直行的女騎士，雙雙噴飛多處受傷；畫面曝光後引發網友議論，直呼「擊落別人比導彈還準」。

警方指出，中壢交通中隊於8日上午8時許獲報，在中華路一段與興仁路一段口有交通事故發生，立即派員到場。經了解，31歲黎男騎乘機車停等於機車待轉區，跨越禁止變換車道線欲沿中華路一段往中壢方向直行時，與同向騎乘機車於慢車道的57歲汪女發生交通事故。

2人碰撞後雙雙噴飛，雙方均受有多處擦挫傷，2人經測試酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。警方呼籲，用路人行經路口應依標線標誌行駛，切勿跨越禁止變換車道線或違規變換車道，以免影響其他用路人安全並引發事故。

桃園市中壢區中華路一段與興仁路一段路口一名黎姓男騎士違規跨越雙白線，自待轉區向左鬼切，撞上直行騎士雙雙噴飛。圖／警方提供