快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

影／路況不熟天色昏暗 男子自撞中央分隔島側翻路中央

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

新北市張姓男子昨晚駕車行經中和區疑路況不熟加上天色昏暗，失控自撞中央分隔島側翻路中，所幸後方車輛緊急煞車未釀追撞事故，張男也僅輕微擦挫傷未送醫，自行連繫拖吊車場處理善後事宜。。

新北市警方昨晚9時許獲，中和區橋和路靠近華中橋下發生車禍事故，員警到場只見1輛紅色豐田汽車側翻躺在路中央，經查，該車駕駛張姓男子（59歲）駕車沿橋和路往板南路方向直行，他自稱因路況不熟，當時邊開車邊找路，沒有看到分隔島，不慎自撞橋和路中央分隔島後再翻覆於內側車道上。

經員警當場檢測，張男酒測值為零，無酒駕情事，也無明顯傷勢。中和交通分隊員警現場依規定辦理相關交通測繪蒐證、製作談話紀錄並調閱監視器，還原事故發生經過，張男也自行連繫民間拖吊業者到場協助處理善後事宣。

新北市張姓男子昨晚駕車行經中和區橋和路，疑路況不熟加上天色昏暗，失控自撞中央分隔島側翻路中。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子昨晚駕車行經中和區橋和路，疑路況不熟加上天色昏暗，失控自撞中央分隔島側翻路中。記者王長鼎／翻攝

新北市張姓男子昨晚駕車行經中和區橋和路，疑路況不熟加上天色昏暗，失控自撞中央分隔島側翻路中。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子昨晚駕車行經中和區橋和路，疑路況不熟加上天色昏暗，失控自撞中央分隔島側翻路中。記者王長鼎／翻攝

新北市張姓男子昨晚駕車行經中和區橋和路，疑路況不熟加上天色昏暗，失控自撞中央分隔島側翻路中。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子昨晚駕車行經中和區橋和路，疑路況不熟加上天色昏暗，失控自撞中央分隔島側翻路中。記者王長鼎／翻攝

新北市張姓男子昨晚駕車行經中和區橋和路，疑路況不熟加上天色昏暗，失控自撞中央分隔島側翻路中。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子昨晚駕車行經中和區橋和路，疑路況不熟加上天色昏暗，失控自撞中央分隔島側翻路中。記者王長鼎／翻攝

自撞 車禍

延伸閱讀

北市公車自撞路樹釀多人傷 首都客運允負全責

高雄肇逃車禍1女移工重傷 熱心指揮交通男竟是肇事者

高雄機車騎士突摔翻 疑擦撞違停小黃送醫

千萬超跑藍寶堅尼「小牛」國道自撞中央分隔島 疑輾壓異物失控

相關新聞

內湖三總前電動公車撞路樹 首都客運駕駛長：車輛突失控

台北市內湖區三軍總醫院院區今早8時發生公車撞樹案，車上包含司機乘客皆受到輕傷，立即送往三軍總醫院急診。首都客運表示，據駕駛指車輛突然失控衝出車道，詳細事故原因待查。北市公運處表示，會依裁罰基準懲處，可處9000元到9萬元。

中壢男待轉鬼切違規跨線撞直行車 網傻眼：比導彈還準

桃園市中壢區中華路一段與興仁路一段路口因車流量大，設置機車左轉待轉區，近日上午一名黎姓男騎士違規跨越雙白線，自待轉區向左鬼切，不慎撞上直行的女騎士，雙雙噴飛多處受傷；畫面曝光後引發網友議論，直呼「擊落別人比導彈還準」。

高雄肇逃車禍1女移工重傷 熱心指揮交通男竟是肇事者

高雄市三民區連發生2起肇事逃逸事故，其中騎腳踏車的外籍女移工，遭機車撞得腦出血險要命，手術後仍在加護病房觀察。撞上女移工的機車騎士先是幫指揮交通，見員警到場便離去，警方一查，竟發現他是肇事者。

印籍女迷路語言不通、手機故障好無助 楊梅警暖心伸援幫買票回家

一名來台工作44歲印尼籍女子因語言不通加上手機故障，3月9日到桃園市楊梅區訪友，晚間21時許卻迷途不知如何返家，所幸在熱心民眾與楊梅警分局員警的協助下，順利搭上公車返回台北公司。

桃園楊梅爆機車竊案 30歲男「先拔掉車牌」仍被逮

桃園市楊梅區發生一起機車竊案，一名陳姓婦人於3月9日下午13時許發現停在永平路413巷的機車不見了，向楊梅警分局報案後，警方調閱監視器沿線追查，發現機車被一名曾於轄內犯下竊盜案的30歲林姓男子騎往苗栗地區，經員警連夜搜索，終於在苗栗南庄第三公墓附近發現機車，後續警方並前往林男住家將其查緝到案，全案依法偵辦。

影／路況不熟天色昏暗 男子自撞中央分隔島側翻路中央

新北市張姓男子昨晚駕車行經中和區疑路況不熟加上天色昏暗，失控自撞中央分隔島側翻路中，所幸後方車輛緊急煞車未釀追撞事故，張男也僅輕微擦挫傷未送醫，自行連繫拖吊車場處理善後事宜。。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。