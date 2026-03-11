影／路況不熟天色昏暗 男子自撞中央分隔島側翻路中央

新北市張姓男子昨晚駕車行經中和區疑路況不熟加上天色昏暗，失控自撞中央分隔島側翻路中，所幸後方車輛緊急煞車未釀追撞事故，張男也僅輕微擦挫傷未送醫，自行連繫拖吊車場處理善後事宜。。

新北市警方昨晚9時許獲，中和區橋和路靠近華中橋下發生車禍事故，員警到場只見1輛紅色豐田汽車側翻躺在路中央，經查，該車駕駛張姓男子（59歲）駕車沿橋和路往板南路方向直行，他自稱因路況不熟，當時邊開車邊找路，沒有看到分隔島，不慎自撞橋和路中央分隔島後再翻覆於內側車道上。

經員警當場檢測，張男酒測值為零，無酒駕情事，也無明顯傷勢。中和交通分隊員警現場依規定辦理相關交通測繪蒐證、製作談話紀錄並調閱監視器，還原事故發生經過，張男也自行連繫民間拖吊業者到場協助處理善後事宣。

新北市張姓男子昨晚駕車行經中和區橋和路，疑路況不熟加上天色昏暗，失控自撞中央分隔島側翻路中。記者王長鼎／翻攝

