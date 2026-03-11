清明掃墓防火災…中市去年19起違規用火案件 市府推4大策略

清明節將至，民眾掃墓祭祖，燒紙錢時難免用火，有引發火災風險，台中市去年就有19件清明期間違規用火案件，市府今年推出四大防火策略，包含公墓除草、墓道拓寬、數位導航與科技巡查，並強調違規用火可處3000元罰鍰，更可能構成刑法公共危險罪。

民政局長吳世瑋表示，四大策略第一項「公墓除草清運」，市府已經提前完成全市149處公墓的「割、集、清」除草清運，同步啟動巡檢督導，務求在收集草支後2天內清運完畢，徹底清除墓旁和邊坡死角的枯草；第二項「墓道拓寬」，也已拓寬11處重點公墓的墓道，讓消防車輛能順利進出。

吳世瑋指出，第三項「數位導航」，指的是利用台中通App導航，引導民眾到全市197處消防水袋取水點，以及239處紙錢集中處；民眾進入台中通App首頁，點集「台中市清明掃墓地圖」橫幅，就能進入Google專案地圖查詢上述各項位置，提前規畫路線。

吳世瑋說，第四項策略「科技巡查」，由民政局和消防局、環保局合作，共同成立「空拍機聯合稽查小組」，以空拍機高空巡查墓區，若發現異常火勢或濃煙，可以迅速處置，降低火災風險，也能加強稽查燃燒雜草、亂丟菸蒂或燃放爆竹等違法行為。

吳世瑋強調，民眾掃墓時要遵循「四不一沒有」原則，除草不用火、菸蒂不亂丟、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、垃圾要帶走，若違規用火，可依照消防法裁處最高3000元罰鍰，若甚至引發火警，則可能觸犯刑法公共危險罪。