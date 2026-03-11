快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

朝天宮周邊攬客免費停車竟討300金紙費 北港警清道掃路霸

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆1月至3月進香旺季，假日停車位一格難求，周遭常有路霸占用道路攬客停車，以「免費停車」為餌，事後強索300元金紙費，引發民怨。北港警分局表示，將於進香旺季加強周邊交通秩序維護，並於每周六、日取締違規停車及違規攬客。

每逢農曆1月至3月進香旺季，北港鎮湧入大量人潮。不少路霸占用公共道路，聲稱提供免費車位，待香客停妥後，隨即要求購買每份200至300元的金紙作為「代價」，變相收費的惡習，不僅影響交通秩序，也嚴重損害北港觀光形象。

根據北港警分局統計，今年2月1日至28日，朝天宮周邊違規停車舉發101件、違規攬客16件；與去年同期相比，違停件數驟增70件（增幅約2.2倍）。

為改善朝天宮周邊停車秩序，北港警分局進香期間執行「清道專案」，加強北港朝天宮周邊交通秩序維護，且即日起至5月16日止，每周六、日上午8時至下午6時重點取締違規停車及違規攬客，3月7、8日已取締汽機車違停55件、違規攬客及設攤有5件。警方提醒，香客應利用合法停車場與免費接駁車，若遇強迫推銷或霸占路面，可立即撥打110舉報。

針對路霸亂象，雲林縣議員蔡岳儒提出建言，呼籲縣府與公所應全面盤點朝天宮周邊土地，無論是增設小型停車場或與民間業者合作，都應儘速擴大供給量，並輔以接駁車服務，才能從根源解決違規攬客停車亂象。

雲林縣交通工務局長汪令堯回應，北港糖廠、牛墟及北港溪高灘地等地，現已提供上千格停車位。今年春節起更啟動「北港環鎮接駁公車」，每周六、日及國定假日免費供民眾搭乘。縣府將持續盤點空間，評估增設停車場的可行性。

為改善朝天宮周邊停車秩序，北港警分局進香期間執行「清道專案」，加強北港朝天宮周邊交通秩序維護。圖／警方提供
為改善朝天宮周邊停車秩序，北港警分局進香期間執行「清道專案」，加強北港朝天宮周邊交通秩序維護。圖／警方提供

北港朝天宮周遭常有路霸占用道路攬客停車，以「免費停車」為餌，事後強索300元金紙費，引發民怨。警方祭出清道專案加強取締。圖／警方提供
北港朝天宮周遭常有路霸占用道路攬客停車，以「免費停車」為餌，事後強索300元金紙費，引發民怨。警方祭出清道專案加強取締。圖／警方提供

為改善朝天宮周邊停車秩序，北港警分局進香期間執行「清道專案」，加強北港朝天宮周邊交通秩序維護。圖／警方提供
為改善朝天宮周邊停車秩序，北港警分局進香期間執行「清道專案」，加強北港朝天宮周邊交通秩序維護。圖／警方提供

朝天宮 北港 進香 違停 車位

延伸閱讀

竹市展演中心荒廢工區轉型停車場決標 將供257格汽機車位

機場多元計程車最快6月開放 高雄先試辦

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

阿里山花季登場 嘉縣10天交管重點一次看

相關新聞

內湖三總前電動公車撞路樹 首都客運駕駛長：車輛突失控

台北市內湖區三軍總醫院院區今早8時發生公車撞樹案，車上包含司機乘客皆受到輕傷，立即送往三軍總醫院急診。首都客運表示，據駕駛指車輛突然失控衝出車道，詳細事故原因待查。北市公運處表示，會依裁罰基準懲處，可處9000元到9萬元。

北市內湖三總院區內公車自撞路樹 10人受傷就近送急診

今天早上8時許，台北市內湖區三軍總醫院院區內發生公車撞樹案件，一輛首都客運公車疑要轉彎進入公車站牌時機械故障，不慎撞擊路樹。

中壢男待轉鬼切違規跨線撞直行車 網傻眼：比導彈還準

桃園市中壢區中華路一段與興仁路一段路口因車流量大，設置機車左轉待轉區，近日上午一名黎姓男騎士違規跨越雙白線，自待轉區向左鬼切，不慎撞上直行的女騎士，雙雙噴飛多處受傷；畫面曝光後引發網友議論，直呼「擊落別人比導彈還準」。

高雄肇逃車禍1女移工重傷 熱心指揮交通男竟是肇事者

高雄市三民區連發生2起肇事逃逸事故，其中騎腳踏車的外籍女移工，遭機車撞得腦出血險要命，手術後仍在加護病房觀察。撞上女移工的機車騎士先是幫指揮交通，見員警到場便離去，警方一查，竟發現他是肇事者。

印籍女迷路語言不通、手機故障好無助 楊梅警暖心伸援幫買票回家

一名來台工作44歲印尼籍女子因語言不通加上手機故障，3月9日到桃園市楊梅區訪友，晚間21時許卻迷途不知如何返家，所幸在熱心民眾與楊梅警分局員警的協助下，順利搭上公車返回台北公司。

桃園楊梅爆機車竊案 30歲男「先拔掉車牌」仍被逮

桃園市楊梅區發生一起機車竊案，一名陳姓婦人於3月9日下午13時許發現停在永平路413巷的機車不見了，向楊梅警分局報案後，警方調閱監視器沿線追查，發現機車被一名曾於轄內犯下竊盜案的30歲林姓男子騎往苗栗地區，經員警連夜搜索，終於在苗栗南庄第三公墓附近發現機車，後續警方並前往林男住家將其查緝到案，全案依法偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。