朝天宮周邊攬客免費停車竟討300金紙費 北港警清道掃路霸

雲林縣北港朝天宮每年吸引許多香客造訪，尤其農曆1月至3月進香旺季，假日停車位一格難求，周遭常有路霸占用道路攬客停車，以「免費停車」為餌，事後強索300元金紙費，引發民怨。北港警分局表示，將於進香旺季加強周邊交通秩序維護，並於每周六、日取締違規停車及違規攬客。

每逢農曆1月至3月進香旺季，北港鎮湧入大量人潮。不少路霸占用公共道路，聲稱提供免費車位，待香客停妥後，隨即要求購買每份200至300元的金紙作為「代價」，變相收費的惡習，不僅影響交通秩序，也嚴重損害北港觀光形象。

根據北港警分局統計，今年2月1日至28日，朝天宮周邊違規停車舉發101件、違規攬客16件；與去年同期相比，違停件數驟增70件（增幅約2.2倍）。

為改善朝天宮周邊停車秩序，北港警分局進香期間執行「清道專案」，加強北港朝天宮周邊交通秩序維護，且即日起至5月16日止，每周六、日上午8時至下午6時重點取締違規停車及違規攬客，3月7、8日已取締汽機車違停55件、違規攬客及設攤有5件。警方提醒，香客應利用合法停車場與免費接駁車，若遇強迫推銷或霸占路面，可立即撥打110舉報。

針對路霸亂象，雲林縣議員蔡岳儒提出建言，呼籲縣府與公所應全面盤點朝天宮周邊土地，無論是增設小型停車場或與民間業者合作，都應儘速擴大供給量，並輔以接駁車服務，才能從根源解決違規攬客停車亂象。

雲林縣交通工務局長汪令堯回應，北港糖廠、牛墟及北港溪高灘地等地，現已提供上千格停車位。今年春節起更啟動「北港環鎮接駁公車」，每周六、日及國定假日免費供民眾搭乘。縣府將持續盤點空間，評估增設停車場的可行性。

為改善朝天宮周邊停車秩序，北港警分局進香期間執行「清道專案」，加強北港朝天宮周邊交通秩序維護。圖／警方提供

北港朝天宮周遭常有路霸占用道路攬客停車，以「免費停車」為餌，事後強索300元金紙費，引發民怨。警方祭出清道專案加強取締。圖／警方提供