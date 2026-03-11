影／三重通緝犯扯東扯西忘了自己姓名 猛推警員想跑

「你跟妹妹用什麼？」新北市三重區三和夜市附近昨天傍晚有1個中年男子被警方盤查身分，支支吾吾亂報證號、連自己的名字和生日都說忘了，卻用力推開警員想跑而被制伏，原來是竊盜通緝犯。

43歲黃姓男子昨天傍晚5時許在三重區重新路一段，形跡可疑被2名警員攔下盤查，他先是亂報身分證號查無資料，被問到姓名、出生年月日也都辯稱沒帶證件記不得，請求「打電話問我老闆」。

他對警員跳針式一會兒喊：大哥！一會兒稱：長官！強調：我不會跑。甚至還說「我剛剛跟那個妹妹用的啊！」讓警方根本聽不懂。稍後卻突然用力推開警員想跑但被抓回，沒多久支援警力一口氣來了10人，吸引鬧區民眾好奇圍觀拍照。原來黃男是士林地檢署發布的竊盜通緝犯，被帶回派出所調查後解送歸案。

三重警方昨天盤查通緝犯，大批支援警網趕抵引起民眾好奇圍觀拍照。圖／翻攝threads@ha899999