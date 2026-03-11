北市公車自撞路樹釀多人傷 首都客運允負全責

首都客運一輛284路公車今天上午發生自撞事故，造成多人受傷。首都客運表示，會負完全賠償責任，並全力配合警方調查事發原因。台北市交通局表示，將依「公路法」開罰。

首都客運一輛284路公車今天疑似因機械故障，行經台北市三軍總醫院內湖院區內時自撞路樹，造成駕駛和乘客多人輕傷。

台北市交通局公共運輸處業務稽查科長郭建辰表示，業者初步回報，駕駛長出勤、休假狀況都正常，已請業者先去醫院關心傷者並妥善處理相關費用，後續再提出此事件的完整報告到公運處，包含駕駛長訪談紀錄等，以釐清事發過程。

郭建辰說，此案因造成人員受傷，預計將依「公路法」裁處新台幣9000元到9萬元。

首都客運透過新聞稿表示，此次事故造成乘客及駕駛長多人受傷，送醫救治後均無生命危險，已指派專人前往醫院一對一慰問並發放每人6000元紅包壓驚，離院時另奉上1000元計程車車資，相關醫療費用將由公司統一結清，後續也會負完全賠償責任，請傷者安心。

首都客運說明，此案駕駛長是公司資深員工，出勤皆符合規定，最近一次休假是7日，上午酒測值正常，當事人表示，事發時車輛突然失控衝出車道，詳細原因將全力配合警方調查。