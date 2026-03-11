快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

北市公車自撞路樹釀多人傷 首都客運允負全責

中央社／ 台北11日電

首都客運一輛284路公車今天上午發生自撞事故，造成多人受傷。首都客運表示，會負完全賠償責任，並全力配合警方調查事發原因。台北市交通局表示，將依「公路法」開罰。

首都客運一輛284路公車今天疑似因機械故障，行經台北市三軍總醫院內湖院區內時自撞路樹，造成駕駛和乘客多人輕傷。

台北市交通局公共運輸處業務稽查科長郭建辰表示，業者初步回報，駕駛長出勤、休假狀況都正常，已請業者先去醫院關心傷者並妥善處理相關費用，後續再提出此事件的完整報告到公運處，包含駕駛長訪談紀錄等，以釐清事發過程。

郭建辰說，此案因造成人員受傷，預計將依「公路法」裁處新台幣9000元到9萬元。

首都客運透過新聞稿表示，此次事故造成乘客及駕駛長多人受傷，送醫救治後均無生命危險，已指派專人前往醫院一對一慰問並發放每人6000元紅包壓驚，離院時另奉上1000元計程車車資，相關醫療費用將由公司統一結清，後續也會負完全賠償責任，請傷者安心。

首都客運說明，此案駕駛長是公司資深員工，出勤皆符合規定，最近一次休假是7日，上午酒測值正常，當事人表示，事發時車輛突然失控衝出車道，詳細原因將全力配合警方調查。

今天早上一輛首都客運公車，在內湖三總醫院自撞路樹。聯合報記者廖炳棋／翻攝 廖炳棋
今天早上一輛首都客運公車，在內湖三總醫院自撞路樹。聯合報記者廖炳棋／翻攝 廖炳棋

公車 自撞 客運

延伸閱讀

內湖三總前電動公車撞路樹 首都客運駕駛長：車輛突失控

內湖三總醫院首都客運撞路樹 12人受傷救治意識清醒

北市內湖三總院區內公車自撞路樹 10人受傷就近送急診

人力不足 台中東勢公車「90延」突停駛

相關新聞

內湖三總前電動公車撞路樹 首都客運駕駛長：車輛突失控

台北市內湖區三軍總醫院院區今早8時發生公車撞樹案，車上包含司機乘客皆受到輕傷，立即送往三軍總醫院急診。首都客運表示，據駕駛指車輛突然失控衝出車道，詳細事故原因待查。北市公運處表示，會依裁罰基準懲處，可處9000元到9萬元。

北市內湖三總院區內公車自撞路樹 10人受傷就近送急診

今天早上8時許，台北市內湖區三軍總醫院院區內發生公車撞樹案件，一輛首都客運公車疑要轉彎進入公車站牌時機械故障，不慎撞擊路樹。

中壢男待轉鬼切違規跨線撞直行車 網傻眼：比導彈還準

桃園市中壢區中華路一段與興仁路一段路口因車流量大，設置機車左轉待轉區，近日上午一名黎姓男騎士違規跨越雙白線，自待轉區向左鬼切，不慎撞上直行的女騎士，雙雙噴飛多處受傷；畫面曝光後引發網友議論，直呼「擊落別人比導彈還準」。

高雄肇逃車禍1女移工重傷 熱心指揮交通男竟是肇事者

高雄市三民區連發生2起肇事逃逸事故，其中騎腳踏車的外籍女移工，遭機車撞得腦出血險要命，手術後仍在加護病房觀察。撞上女移工的機車騎士先是幫指揮交通，見員警到場便離去，警方一查，竟發現他是肇事者。

印籍女迷路語言不通、手機故障好無助 楊梅警暖心伸援幫買票回家

一名來台工作44歲印尼籍女子因語言不通加上手機故障，3月9日到桃園市楊梅區訪友，晚間21時許卻迷途不知如何返家，所幸在熱心民眾與楊梅警分局員警的協助下，順利搭上公車返回台北公司。

桃園楊梅爆機車竊案 30歲男「先拔掉車牌」仍被逮

桃園市楊梅區發生一起機車竊案，一名陳姓婦人於3月9日下午13時許發現停在永平路413巷的機車不見了，向楊梅警分局報案後，警方調閱監視器沿線追查，發現機車被一名曾於轄內犯下竊盜案的30歲林姓男子騎往苗栗地區，經員警連夜搜索，終於在苗栗南庄第三公墓附近發現機車，後續警方並前往林男住家將其查緝到案，全案依法偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。