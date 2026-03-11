高雄肇逃車禍1女移工重傷 熱心指揮交通男竟是肇事者

高雄市三民區連發生2起肇事逃逸事故，其中騎腳踏車的外籍女移工，遭機車撞得腦出血險要命，手術後仍在加護病房觀察。撞上女移工的機車騎士先是幫指揮交通，見員警到場便離去，警方一查，竟發現他是肇事者。

3月7日上午7時30分，陳姓男子（44歲）騎機車在高雄市三民區中華三路與三鳳中街口，撞上越南籍梅姓女移工（40歲）的腳踏車，梅女倒地不起，他停車查看後也幫忙指揮交通，等待不到百公尺的三民一警分局三民派出所員警到場。但是，他看到員警到來，便自行騎車離去。

警方找救護車將梅女送醫，醫師發現她腦出血受傷嚴重，開刀後，她仍在加護病房觀察。

警方追查車禍原因，調閱相關監錄系統，才發現幫忙指揮交通的陳男竟是肇事者，通知他到案，依公共危險罪嫌移送法辦，並對陳男開出可罰3000元至9000元的罰單，並吊銷駕駛執照。

另外，3月6日下午5時許，三民區民族一路與旅順街口同發生車禍，騎大型重機車的李姓男子（30歲）與騎機車的廖姓男子（21歲）發生擦撞，廖男人車倒地受傷，李男卻未依規定等警方到場處理便騎車離去。事後經警方通知李男到案，同依公共危險罪嫌移送法辦，警方另對他開出肇逃、超車未保持適當距離，以及在多車道不依規定駕車等3張罰單。

越南籍女移工騎腳踏車（ 紅圈處）遭機車撞成重傷，肇事男子見到員警到來便離去。記者林保光／翻攝