高雄肇逃車禍1女移工重傷 熱心指揮交通男竟是肇事者

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

高雄市三民區連發生2起肇事逃逸事故，其中騎腳踏車的外籍女移工，遭機車撞得腦出血險要命，手術後仍在加護病房觀察。撞上女移工的機車騎士先是幫指揮交通，見員警到場便離去，警方一查，竟發現他是肇事者。

3月7日上午7時30分，陳姓男子（44歲）騎機車在高雄市三民區中華三路與三鳳中街口，撞上越南籍梅姓女移工（40歲）的腳踏車，梅女倒地不起，他停車查看後也幫忙指揮交通，等待不到百公尺的三民一警分局三民派出所員警到場。但是，他看到員警到來，便自行騎車離去。

警方找救護車將梅女送醫，醫師發現她腦出血受傷嚴重，開刀後，她仍在加護病房觀察。

警方追查車禍原因，調閱相關監錄系統，才發現幫忙指揮交通的陳男竟是肇事者，通知他到案，依公共危險罪嫌移送法辦，並對陳男開出可罰3000元至9000元的罰單，並吊銷駕駛執照。

另外，3月6日下午5時許，三民區民族一路與旅順街口同發生車禍，騎大型重機車的李姓男子（30歲）與騎機車的廖姓男子（21歲）發生擦撞，廖男人車倒地受傷，李男卻未依規定等警方到場處理便騎車離去。事後經警方通知李男到案，同依公共危險罪嫌移送法辦，警方另對他開出肇逃、超車未保持適當距離，以及在多車道不依規定駕車等3張罰單。

越南籍女移工騎腳踏車（ 紅圈處）遭機車撞成重傷，肇事男子見到員警到來便離去。記者林保光／翻攝
越南籍女移工騎腳踏車（ 紅圈處）遭機車撞成重傷，肇事男子見到員警到來便離去。記者林保光／翻攝

廖姓男子（右）遭大型重機車撞上，坐在路旁，騎重機的李男涉嫌肇事逃逸。記者林保光／翻攝
廖姓男子（右）遭大型重機車撞上，坐在路旁，騎重機的李男涉嫌肇事逃逸。記者林保光／翻攝

車禍 移工

相關新聞

內湖三總前電動公車撞路樹 首都客運駕駛長：車輛突失控

台北市內湖區三軍總醫院院區今早8時發生公車撞樹案，車上包含司機乘客皆受到輕傷，立即送往三軍總醫院急診。首都客運表示，據駕駛指車輛突然失控衝出車道，詳細事故原因待查。北市公運處表示，會依裁罰基準懲處，可處9000元到9萬元。

北市內湖三總院區內公車自撞路樹 10人受傷就近送急診

今天早上8時許，台北市內湖區三軍總醫院院區內發生公車撞樹案件，一輛首都客運公車疑要轉彎進入公車站牌時機械故障，不慎撞擊路樹。

中壢男待轉鬼切違規跨線撞直行車 網傻眼：比導彈還準

桃園市中壢區中華路一段與興仁路一段路口因車流量大，設置機車左轉待轉區，近日上午一名黎姓男騎士違規跨越雙白線，自待轉區向左鬼切，不慎撞上直行的女騎士，雙雙噴飛多處受傷；畫面曝光後引發網友議論，直呼「擊落別人比導彈還準」。

高雄肇逃車禍1女移工重傷 熱心指揮交通男竟是肇事者

高雄市三民區連發生2起肇事逃逸事故，其中騎腳踏車的外籍女移工，遭機車撞得腦出血險要命，手術後仍在加護病房觀察。撞上女移工的機車騎士先是幫指揮交通，見員警到場便離去，警方一查，竟發現他是肇事者。

桃園楊梅爆機車竊案 30歲男「先拔掉車牌」仍被逮

桃園市楊梅區發生一起機車竊案，一名陳姓婦人於3月9日下午13時許發現停在永平路413巷的機車不見了，向楊梅警分局報案後，警方調閱監視器沿線追查，發現機車被一名曾於轄內犯下竊盜案的30歲林姓男子騎往苗栗地區，經員警連夜搜索，終於在苗栗南庄第三公墓附近發現機車，後續警方並前往林男住家將其查緝到案，全案依法偵辦。

影／路況不熟天色昏暗 男子自撞中央分隔島側翻路中央

新北市張姓男子昨晚駕車行經中和區疑路況不熟加上天色昏暗，失控自撞中央分隔島側翻路中，所幸後方車輛緊急煞車未釀追撞事故，張男也僅輕微擦挫傷未送醫，自行連繫拖吊車場處理善後事宜。。

