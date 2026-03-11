違停賓士拒檢狂逃還闖紅燈逆向 新莊警追13公里將開罰近13萬

新北市新莊警方今晨7時許巡邏時發現1輛賓士車違停，警上前盤查時駕駛假意配合後突然加速逃逸。警方追捕13公里後為避免造成交通危險停止追緝，目前已掌握涉案車輛，正追查駕駛身分，經統計該車共19項交通違規，最高可處12萬9千元罰款

據了解，新莊分局光華派出所警員今天上午7時許巡邏時，於民安西路發現1輛賓士車違停，且駕駛神情閃避形跡可疑，當警員上前盤查時，該車駕駛先假意配合，隨即突然踩足油門加速駛離。

警員見狀立即通報線上警力攔截圍捕，並沿途尾隨掌握車輛動向。該車沿新莊區成功街、光明路行駛，續往樹林區保安街、中正路及大同山一帶逃逸，因當時正值上班尖峰時段人車往來頻繁，警方為避免追逐造成交通危險，經評估後停止追緝，全程並未造成人員受傷及財物損害。

新莊警指出目前已掌握涉案車輛，並調閱監視器追查駕駛人身分，經查該車逃逸過程中沿途闖紅燈9次、逆向行駛8次及危險駕車、拒檢逃逸等19項違規，依法最高可罰12萬9千元罰款，警方將依道路交通管理處罰條例製單舉發，另外駕駛拒檢逃逸及疑涉危險駕駛行為部分，將朝公共危險罪方向偵辦。

警方發現賓士車違停上前盤查。記者黃子騰／翻攝