影／扯！桃園中壢騎士鬼切變換車道 57歲婦慘遭擊落
桃園市中壢區中華路一段與興仁路一段路口3月8日上午8時許發生一起車禍，一名31歲黎姓男騎士於機車左轉專用道待轉時，突然鬼切跨越禁止變換車道線，導致後方騎機車直行於慢車道的57歲汪姓婦人閃避不及，雙方發生碰撞後連人帶車倒地。中壢警分局表示，該起事故造成黎男、汪婦身體多處擦挫傷，所幸均無生命危險。
中壢交通中隊說明，黎男騎乘機車停等於機車待轉區，跨越禁止變換車道線欲沿中華路一段往中壢方向直行時，與同行向騎乘機車於慢車道之汪婦發生交通事故，雙方均受有多處擦挫傷。經警方到場實施酒測檢查，雙方酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
中壢分局長林鼎泰呼籲，用路人行經路口應依標線標誌行駛，切勿跨越禁止變換車道線或違規變換車道，以免影響其他用路人安全並引發事故。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】扯！桃園中壢騎士鬼切變換車道 57歲婦慘遭擊落
