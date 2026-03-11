快訊

經員警連夜搜索，終於在苗栗南庄第三公墓附近發現機車。圖：讀者提供

桃園市楊梅區發生一起機車竊案，一名陳姓婦人於3月9日下午13時許發現停在永平路413巷的機車不見了，向楊梅警分局報案後，警方調閱監視器沿線追查，發現機車被一名曾於轄內犯下竊盜案的30歲林姓男子騎往苗栗地區，經員警連夜搜索，終於在苗栗南庄第三公墓附近發現機車，後續警方並前往林男住家將其查緝到案，全案依法偵辦。

S 81322110 0
婦人的機車被一名曾犯下竊盜案的30歲林姓男子騎往苗栗地區。圖：讀者提供

幼獅派出所說明，警方接獲陳婦報案稱，其停放於楊梅區永平路413巷的機車遭人竊取。所長江禮安及警員曾瑋軒、陳展晧獲報後立即調閱沿線監視器追查，發現該車輛一路往南行駛至新竹地區。警方隨即前往新竹持續追查監視畫面，後續發現車輛又持續南下至苗栗地區。員警進一步比對資料後發現，曾於轄內犯下竊盜案件的林男，其戶籍地就在苗栗，研判林男涉有重嫌。

警方掌握相關線索後，立即前往苗栗山區林男住家一帶查緝，期間一度因線索中斷陷入膠著，所幸在苗栗縣頭份警分局南埔派出所長羅經仁協助下，持續擴大搜尋。警方連夜於南庄鄉大南埔一帶查緝，最終於第三公墓附近尋獲失竊機車，並隨即前往林男住家將其查緝到案。據了解，林男竊車後為避免遭警方查緝，先將機車車牌拆下，再將機車騎至公墓附近停放，不過仍在警方鍥而不捨的追查下落網。警方隨後將查扣之失竊機車駛回楊梅分局保管，並依法偵辦。陳婦得知愛車失而復得後相當感動，對警方積極協助、迅速破案表達萬分感謝。

楊梅分局表示，警方將持續加強巡邏並積極打擊竊盜犯罪，以守護民眾財產安全；也呼籲民眾若發現可疑人、事、物，應即時向警方通報，共同維護社會治安。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園楊梅爆機車竊案 30歲男「先拔掉車牌」仍被逮

桃園 機車

