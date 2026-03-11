杉林溪墜谷慘案見管理灰色地帶 觀光署：攜手地方完善法規機制

杉林溪遊園車墜落意外引發國人關注，地方政府表示，遊園車不須掛車牌，未納入監理系統管理，現行觀光法規也未納管，缺乏全國一致的管理指引，僅靠業者自主維護，恐成管理漏洞。交通部觀光署今表示，針對遊園車安全標準，將持續積極攜手地方政府完善法規機制，強化相關管理機制。

各地遊樂園與風景區不乏遊園車輛，像是新竹六福村動物園、台中市麗寶樂園、東勢林場森林遊樂區等。以日前發生事故的杉林溪為例，該遊園車屬於甲類大客車，尺寸與坊間公車類似，因僅在園區內、非一般道路行駛，無需申請車牌，也未納入觀光旅遊業管理規則中應實施安全檢查的觀光遊樂設施範圍。

對此，觀光署今天說，為因應觀光型態轉變並強化遊園車安全管理，觀光署自去年起即開始盤點相關制度。

觀光署指出，去年8月已初步完成「觀光遊樂業園區車輛設置及管理注意事項」草案，並於去年10月辦理「觀光遊樂業遊園車管理委託研究案」上網公告，今年1月完成議價決標並正式啟動研究作業，盤點現行制度，並邀集各縣市政府及專家學者共同研議管理機制。

依現行「觀光遊樂業管理規則」第37條規定，地方主管機關負有轄內觀光遊樂業旅遊安全及設施管理的定期檢查義務，是第一線安全把關的重要制度。

觀光署說，遊園車雖目前尚未納入特定「機械遊樂設施」檢驗制度，但仍屬園區整體營運與安全管理的一環，因此中央與地方須依制度分工合作，由中央建立制度與技術指引，地方政府依規辦理日常督導與實地檢查，共同確保園區旅遊安全。

觀光署表示，近年觀光遊憩型態持續快速變化，許多新的遊憩設施與營運模式不斷出現，也讓既有管理制度面臨新的挑戰，隨著觀光型態在變，安全標準也必須跟著提升，相關制度需要與時俱進。

對於遊園車相關安全議題，觀光署表示，將持續攜手地方政府，全面檢視制度並強化相關安全管理機制，並在必要時提供專業技術與資源協助，共同強化觀光遊樂區安全管理，為國人打造更安心的旅遊環境；另外，觀光署本月19日將召開遊園車管理審查會議，屆時將邀專家學者、交通部運輸研究所、部分縣市政府、台灣觀光遊樂區協會與會。