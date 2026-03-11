內湖三總前電動公車撞路樹 首都客運駕駛長：車輛突失控

台北市內湖區三軍總醫院院區今早8時發生公車撞樹案，車上包含司機乘客皆受到輕傷，立即送往三軍總醫院急診。首都客運表示，據駕駛指車輛突然失控衝出車道，詳細事故原因待查。北市公運處表示，會依裁罰基準懲處，可處9000元到9萬元。

首都客運表示，事故的284路線電動公車是由駕駛長張恆菖駕駛，上午8時05分偏離車道撞擊路樹，根據張姓駕駛長表示，事發時車輛突然失控衝出車道，詳細事故原因，公司將全力配合警方及專業機構進行調查。

首都客運說，張姓駕駛長為公司資深員工，出勤皆符合法定工時，休假狀況正常，最近一次休假日為3月7日。這次事故造成11名乘客及張姓駕駛長受傷，所幸傷者經送醫後均無生命危險，目前穩定治療中。

首都客運說，案發後，立即指派專人前往醫院進行一對一照顧。總經理李建文親自到醫院逐一慰問，並發放每人6000元紅包壓驚，公司承諾負完全賠償責任。陸續有傷者離院，公司另奉上1000元計程車車資，同時，相關醫療費用也承蒙三總同意由客運公司統一向醫院結清。

公運處表示，業者初步回報，駕駛長出勤情況都正常，已經請業者要先去醫院慰問關心，妥善處理相關費用，後續出具完整調查報告，包含針對駕駛訪談及查核事項等，提正式書面資料到公運處，再按照裁罰基準去開罰，因為有造成人傷，依「公路法」裁處新台幣9000元到9萬元。