快訊

北市人事洗牌！李泰興接副市長 詹為元：看中「這點」有關

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

內湖三總前電動公車撞路樹 首都客運駕駛長：車輛突失控

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

台北市內湖區三軍總醫院院區今早8時發生公車撞樹案，車上包含司機乘客皆受到輕傷，立即送往三軍總醫院急診。首都客運表示，據駕駛指車輛突然失控衝出車道，詳細事故原因待查。北市公運處表示，會依裁罰基準懲處，可處9000元到9萬元。

首都客運表示，事故的284路線電動公車是由駕駛長張恆菖駕駛，上午8時05分偏離車道撞擊路樹，根據張姓駕駛長表示，事發時車輛突然失控衝出車道，詳細事故原因，公司將全力配合警方及專業機構進行調查。

首都客運說，張姓駕駛長為公司資深員工，出勤皆符合法定工時，休假狀況正常，最近一次休假日為3月7日。這次事故造成11名乘客及張姓駕駛長受傷，所幸傷者經送醫後均無生命危險，目前穩定治療中。

首都客運說，案發後，立即指派專人前往醫院進行一對一照顧。總經理李建文親自到醫院逐一慰問，並發放每人6000元紅包壓驚，公司承諾負完全賠償責任。陸續有傷者離院，公司另奉上1000元計程車車資，同時，相關醫療費用也承蒙三總同意由客運公司統一向醫院結清。

公運處表示，業者初步回報，駕駛長出勤情況都正常，已經請業者要先去醫院慰問關心，妥善處理相關費用，後續出具完整調查報告，包含針對駕駛訪談及查核事項等，提正式書面資料到公運處，再按照裁罰基準去開罰，因為有造成人傷，依「公路法」裁處新台幣9000元到9萬元。

今天早上一輛首都客運公車，在內湖三總醫院自撞路樹。記者廖炳棋／翻攝
今天早上一輛首都客運公車，在內湖三總醫院自撞路樹。記者廖炳棋／翻攝

車道

延伸閱讀

內湖三總醫院首都客運撞路樹 12人受傷救治意識清醒

北市內湖三總院區內公車自撞路樹 10人受傷就近送急診

人力不足 台中東勢公車「90延」突停駛

影／杉林溪墜谷車輛成「扭曲廢鐵」 警方會同運安會勘驗

相關新聞

北市內湖三總院區內公車自撞路樹 10人受傷就近送急診

今天早上8時許，台北市內湖區三軍總醫院院區內發生公車撞樹案件，一輛首都客運公車疑要轉彎進入公車站牌時機械故障，不慎撞擊路樹。

內湖三總前電動公車撞路樹 首都客運駕駛長：車輛突失控

台北市內湖區三軍總醫院院區今早8時發生公車撞樹案，車上包含司機乘客皆受到輕傷，立即送往三軍總醫院急診。首都客運表示，據駕駛指車輛突然失控衝出車道，詳細事故原因待查。北市公運處表示，會依裁罰基準懲處，可處9000元到9萬元。

五股小黃老司機違停吵架「開門肇事」 害機車摔倒將受罰

新北市五股區昨天上午有計程車和貨車，在交通尖峰時段的新五路車道上直接並排停車吵架，小黃司機突然開門又撞倒打算從2車之間穿越通行的機車導致騎士摔傷，違停妨害交通且肇事，至少處2400元以上4800元以下罰鍰。

台中火爆男基金贖回不滿...攻擊銀行女經理 她慘尖叫一頭亂髮倒在地上

台中毛姓男子到某銀行分行要替媽媽辦基金贖回，他自稱不滿分行余姓經理、許姓理財專員態度，竟在尊榮室內失控猛扯余頭髮再推倒，又攻擊其他理專、掃落計算機，銀行員工目睹女經理「一頭亂髮倒在地上」；法院依傷害、毀損罪判毛3月、拘役20日，可上訴。

高雄機車騎士突摔翻 疑擦撞違停小黃送醫

高雄市前鎮區永豐路與崗山南街今天凌晨零時左右發生車禍，陳姓男子騎機車突然摔得人仰馬翻，路人見他倒地不起趕緊報警送醫急救。警方初步調查，他疑擦撞路邊違停的計程車才摔倒，確實車禍原因仍待交通大隊釐清。

龍潭6級強風吹斷路樹阻通行 警民合力鋸斷移開

桃園市龍潭區粗坑路山區日前因強勁6級陣風侵襲，一棵路樹遭強風吹得攔腰折斷，粗大的樹幹瞬間橫倒在產業道路中央，不僅佔據路面影響通行，更壓斷電線造成部分山區住戶停電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。