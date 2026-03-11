五股小黃老司機違停吵架「開門肇事」 害機車摔倒將受罰

新北市五股區昨天上午有計程車和貨車，在交通尖峰時段的新五路車道上直接並排停車吵架，小黃司機突然開門又撞倒打算從2車之間穿越通行的機車導致騎士摔傷，違停妨害交通且肇事，至少處2400元以上4800元以下罰鍰。

昨天上午8時許，天空下著雨，新五路二段車水馬龍交通壅塞，68歲黃姓計程車司機和30歲許姓小貨車司機，疑因互相爭道起爭執，2輛車直接在連貫行駛中的車道上併排停下吵架，妨礙後方車輛通行影響車流。

隨後有2輛機車先後從這2輛停下的汽車之間穿越通行，42歲林男騎乘的第2輛機車被計程車司機突然開門撞倒，手腳擦挫傷被救護車送到衛福部台北醫院。

警方表示，3名駕駛人均未飲酒，詳細肇因與肇責尚待進一步調查釐清，2名汽車駕駛在車道上無故停滯、並排停車、影響車流、妨礙交通屬違規行為，計程車司機停車開門肇事致人受傷，依道路交通管理處罰條例第56-1條開罰2400至4800元罰鍰。