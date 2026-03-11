台中火爆男基金贖回不滿...攻擊銀行女經理 她慘尖叫一頭亂髮倒在地上

台中毛姓男子到某銀行分行要替媽媽辦基金贖回，他自稱不滿分行余姓經理、許姓理財專員態度，竟在尊榮室內失控猛扯余頭髮再推倒，又攻擊其他理專、掃落計算機，銀行員工目睹女經理「一頭亂髮倒在地上」；法院依傷害、毀損罪判毛3月、拘役20日，可上訴。

檢警調查，毛男和妹妹2022年9月20日到分行要替媽媽辦理基金贖回業務，兄妹和分行余姓經理、許姓理財專員一同進入尊榮室洽談期間，毛認為余、許處理方式及態度不佳，竟直接徒手拉扯余的頭髮再將她推倒在地。

外面另名黃姓理財專員聽見經理尖叫趕緊衝入尊榮室，毛卻再攻擊余、黃釀2人手臂遭抓傷，但毛仍未氣消又將桌面上的計算機掃落造成毀損。

台中地院審理時，毛男否認犯行，辯稱他沒有攻擊余、黃，也沒看到桌上的計算機。

余證稱，被毛抓住頭髮往桌子推才跌倒，站起來時毛再抓她頭髮，過程中手臂毛抓傷；黃也說，聽到巨大聲響、經理尖叫聲就跑去尊榮室，一開門見余跌倒在地、頭髮凌亂，目睹毛一直朝對方揮打，自己也被波及。

許表示，毛當時說了句「你們不夠資格處理這件事」後，就拿包包往她肚子砸、用腳踢，余見狀制止才慘遭毛扯頭髮摔在地；監視器也拍下，當時櫃檯客戶聽見巨響回頭看向尊榮室，並張望、面露驚呼訝異神情，也拍到余坐在地面用右手撐地、黃以雙手阻擋。

中院綜合相關證據認為毛犯行明確，審酌他因辦理基金贖回一事不滿，就徒手攻擊銀行經理、理專，犯後矢口否認、沒和解，造成被害人等心理陰霾，考量他無前科等一切情狀，依傷害、毀損等罪，各判他3月、拘役20日，均得易科罰金。