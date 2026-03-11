印籍女迷路語言不通、手機故障好無助 楊梅警暖心伸援幫買票回家

印尼籍女子因語言不通加上手機故障在楊梅區迷途不知如何返家。圖：讀者提供

一名來台工作44歲印尼籍女子因語言不通加上手機故障，3月9日到桃園市楊梅區訪友，晚間21時許卻迷途不知如何返家，所幸在熱心民眾與楊梅警分局員警的協助下，順利搭上公車返回台北公司。

警方主動協助將其載送至中壢交流道旁的和欣客運站，並協助購買前往台北的車票。圖：讀者提供

頭洲派出所說明，警員廖翊森、黃明浩於3月9日晚間接獲民眾報案稱有一名印尼籍女子因語言不通無法溝通，且不知如何返家，遂將其載往派出所尋求協助。警方立即上前關懷並耐心與女子溝通。後續經過查證確認該名女子的身分。經了解，女子當日疑似至楊梅區訪友，欲返回位於台北的公司時，因對附近路況不熟，加上手機故障無法查詢路線，才會一時不知所措。後續警方主動協助將其載送至中壢交流道旁的和欣客運站，並協助購買前往台北的車票，讓其順利搭車返回公司。該名印尼籍女子對警方的熱心協助表達感謝之意。

楊梅分局表示，警方除維護治安外，也會在民眾需要時即時提供協助，讓民眾在遇到困難時能感受到警方的溫暖與關懷。

