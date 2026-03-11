快訊

高雄機車騎士突摔翻 疑擦撞違停小黃送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

高雄市前鎮區永豐路與崗山南街今天凌晨零時左右發生車禍，陳姓男子騎機車突然摔得人仰馬翻，路人見他倒地不起趕緊報警送醫急救。警方初步調查，他疑擦撞路邊違停的計程車才摔倒，確實車禍原因仍待交通大隊釐清。

50歲陳姓男子今天凌晨零時左右，沿前鎮區永豐路直行，但車速不慢，因道路路型彎曲，疑擦撞王姓婦人（60歲）停在路邊的計程車，摔得人仰馬翻。多名熱心路人發現他倒地不起，趕上前查看，立即報警並急電119將陳男送醫。陳男全身多處擦挫傷，治療後無生命危險。

 王婦的計程車後車身凹陷，直稱前幾天才被公車撞，現在又被機車撞，實在倒楣。

警方初步調查，雙方無酒駕情事，陳男疑車速過快且路型彎曲，導致擦撞與王婦的計程車；陳男疑未注意車前狀況，王婦則違規停車，待交通大隊釐清肇責。

高雄陳姓<a href='/search/tagging/2/機車騎士' rel='機車騎士' data-rel='/2/141223' class='tag'><strong>機車騎士</strong></a>疑擦撞違停計程車摔得人仰馬翻。記者林保光／翻攝
高雄陳姓機車騎士摔得人仰馬翻，計程車後方有明顯凹痕。記者林保光／翻攝
高雄陳姓機車騎士疑擦撞違停計程車摔得人仰馬翻。記者林保光／翻攝
