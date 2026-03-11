韓籍婦人遊台南孔廟掉落護照與火車票 警地毯式致電各飯店找到她

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

66歲李姓韓國籍婦人昨天傍晚前往台南市中西區參訪孔廟，不慎將韓國護照及今天準備前往北部的普悠瑪車票遺失在現場；管理人員通報警方，員警研判李婦應投宿於附近飯店，展開地毯式撥打電話查詢，最終確認她人在台南大飯店，正焦急不知所措，親手將護照送回。

台南市警第二分局博愛派出所昨天下午5時許接獲孔廟管理人員通報，稱園區內拾獲一本內夾火車票的李姓婦人韓國護照，警員尤泰翔、許馨方受理後，因當時韓國駐台辦事處已下班，且台鐵票券無法回溯旅客資料，一時之間尋人陷入僵局。

經員警觀察護照內夾著的車票是今天離開台南北上，研判李婦應正投宿於市區飯店，對孔廟周邊鄰近旅館展開電話地毯式查詢，當打到第4間台南大飯店，櫃台人員表示現場確實有一名韓國籍李姓旅客，因護照遺失正焦急求助；員警立即請櫃台協助安撫，表示護照已在派出所。

員警在晚間6時許親自將護照及火車票送至飯店，讓李婦激動得眼眶泛淚；由於李婦是忠實的棒球迷，近日關注世界棒球經典賽（WBC），她主動聊到對於球賽被中華隊逆轉感到些許遺憾，但來台灣旅遊遇到熱心服務與超高效率的警察，讓她深刻體會台灣最美的風景真的是「人」。

分局表示，這次建立了一次成功的國民外交，提醒大型賽事與府城觀光期間，民眾務必隨身留意重要證件，若遇突發狀況可隨時向派出所求助，平安完成旅程。

李姓韓國籍婦人昨天傍晚前往台南市中西區參訪孔廟，不慎將韓國護照及今天準備前往北部的普悠瑪車票遺失在現場，員警親手將護照送回。記者袁志豪／翻攝
李姓韓國籍婦人昨天傍晚前往台南市中西區參訪孔廟，不慎將韓國護照及今天準備前往北部的普悠瑪車票遺失在現場，員警親手將護照送回。記者袁志豪／翻攝

影／南市柳科園區驚傳火警 大量氯化銨警消如臨大敵

台南市柳營科技工業園區1間工廠今晨驚傳火警，一度傳出5人失聯，幸確認均及時逃出，因現場有囤放大量氯化銨具腐蝕性，台南市消防局獲報緊急動員大批人員趕往灌救，火勢在上午7時33分撲滅，起火原因與財損待查。

「碰」好大聲！媽媽出門載妹妹..高雄10歲男童家中墜樓 幸運受輕傷

高雄市路竹區1名10歲男童昨天突然從3樓墜落至道路，附近鄰居聽聞聲響跑出家門，發現男童已倒在地上，所幸意識清楚，由救護人員送醫救治，警方調查，男童墜樓時母親剛好外出接女兒下課，不料才幾分鐘時間就發生意外，後續通報社政單位關懷。

龍潭6級強風吹斷路樹阻通行 警民合力鋸斷移開

桃園市龍潭區粗坑路山區日前因強勁6級陣風侵襲，一棵路樹遭強風吹得攔腰折斷，粗大的樹幹瞬間橫倒在產業道路中央，不僅佔據路面影響通行，更壓斷電線造成部分山區住戶停電。

國中生想看中華隊比賽無法如願走到外婆家訴苦 家人急報案

世界棒球經典賽全台為中華隊加油球迷很多，台中市一名國中生想看中華隊比賽，不想去補習班上課，與家人溝通不順後情緒低落離家，家屬發現學生沒回家焦急向警方求助。大雅警分局馬岡派出所員警沿路搜尋找到人，原來國中生走到外婆家訴苦。

石門水庫觀光驚魂...遊船2度擱淺 救生衣綁繩脆化無法固定

石門水庫風景區搭船遊湖是招牌遊程，桃園市議員黃敬平接獲陳情，有民眾八日下午搭船遊水庫，船隻兩度擱淺，船上救生衣尼龍繩已脆化，穿上後無法綁繫固定，只能勉強套在頭上，萬一發生意外，如何救命？尤其杉林溪剛發生遊園車墜谷，國旅安全應加強把關。

