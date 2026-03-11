韓籍婦人遊台南孔廟掉落護照與火車票 警地毯式致電各飯店找到她

66歲李姓韓國籍婦人昨天傍晚前往台南市中西區參訪孔廟，不慎將韓國護照及今天準備前往北部的普悠瑪車票遺失在現場；管理人員通報警方，員警研判李婦應投宿於附近飯店，展開地毯式撥打電話查詢，最終確認她人在台南大飯店，正焦急不知所措，親手將護照送回。

台南市警第二分局博愛派出所昨天下午5時許接獲孔廟管理人員通報，稱園區內拾獲一本內夾火車票的李姓婦人韓國護照，警員尤泰翔、許馨方受理後，因當時韓國駐台辦事處已下班，且台鐵票券無法回溯旅客資料，一時之間尋人陷入僵局。

經員警觀察護照內夾著的車票是今天離開台南北上，研判李婦應正投宿於市區飯店，對孔廟周邊鄰近旅館展開電話地毯式查詢，當打到第4間台南大飯店，櫃台人員表示現場確實有一名韓國籍李姓旅客，因護照遺失正焦急求助；員警立即請櫃台協助安撫，表示護照已在派出所。

員警在晚間6時許親自將護照及火車票送至飯店，讓李婦激動得眼眶泛淚；由於李婦是忠實的棒球迷，近日關注世界棒球經典賽（WBC），她主動聊到對於球賽被中華隊逆轉感到些許遺憾，但來台灣旅遊遇到熱心服務與超高效率的警察，讓她深刻體會台灣最美的風景真的是「人」。

分局表示，這次建立了一次成功的國民外交，提醒大型賽事與府城觀光期間，民眾務必隨身留意重要證件，若遇突發狀況可隨時向派出所求助，平安完成旅程。