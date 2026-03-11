龍潭6級強風吹斷路樹阻通行 警民合力鋸斷移開

桃園市龍潭區粗坑路山區日前因強勁6級陣風侵襲，一棵路樹遭強風吹得攔腰折斷。圖：讀者提供

桃園市龍潭區粗坑路山區日前因強勁6級陣風侵襲，一棵路樹遭強風吹得攔腰折斷，粗大的樹幹瞬間橫倒在產業道路中央，不僅佔據路面影響通行，更壓斷電線造成部分山區住戶停電。龍潭警分局獲報後立即趕赴現場處理，在警方與熱心民眾齊心協力下迅速排除障礙，順利恢復道路通行。

粗大的樹幹瞬間橫倒在產業道路中央，阻斷通行。圖：讀者提供

高平派出所表示，巡邏警員黃宋柏彥、巫任禾日前接獲報案，稱粗坑路往佛陀世界園區山路有路樹遭強風吹斷倒塌，樹幹橫躺路中阻礙交通。2人獲報後立即趕赴現場，抵達後第一時間開啟巡邏車警示燈，在狹窄山路上警戒示警，提醒往來車輛減速慢行並注意安全，同時迅速通報相關單位前來支援。員警一邊進行交通疏導，一邊著手排除路面障礙。高平里里長蘇朝文得知山區發生風災情形，也動員熱心里民攜帶電鋸趕到現場協助。眾人合力鋸斷樹木，搬移沉重枝幹，在警民同心協力合作下，很快就將橫倒路面的樹幹鋸斷並移置路旁，排除交通障礙，恢復道路順暢。

往來車輛被迫停下，交通一度陷入中斷。圖：讀者提供

龍潭分局長施宇峰表示，山區道路常因強風豪雨造成路樹倒塌等突發狀況，員警第一時間到場警戒與排除障礙，迅速恢復交通通行，充分展現守護民眾安全的責任與效率。同時亦感謝高平里里長動員熱心里民即時協助，充分展現警民合作的力量。並提醒，近期天氣多變、山區風勢較強，民眾如發現道路障礙或危險情形，可立即通報警方處理，共同維護交通安全。

