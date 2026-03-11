影／南市柳科園區驚傳火警 大量氯化銨警消如臨大敵

台南市柳營科技工業園區1間工廠今晨驚傳火警，一度傳出5人失聯，幸確認均及時逃出，因現場有囤放大量氯化銨具腐蝕性，台南市消防局獲報緊急動員大批人員趕往灌救，火勢在上午7時33分撲滅，起火原因與財損待查。

台南市消防局119勤務中心是在今晨5時38分獲報柳營區工一路光洋應用材料工廠2樓冒出黑煙，隨後濃煙衝天，相當駭人，當時疑有3位員工在內工作，消防局緊急出動14車29人趕往，並加派無人機、消防機器人前往救援，也通知毒化災應變小組、台電、自來水公司及毒化災應變小組等單位。

消防隊員掌握，廠房內存放化學物品氯化銨，一度失聯的3名員工及2名保全共5人皆已及時逃出。

因現場有囤放大量氯化銨，長時間超過300度會有腐蝕性，消防局不敢大意，立即加派第二、第三梯次支援，並出動第二大隊無人機及南科分隊消防機器人協助救災。隨後更增派第三、四、五大隊補給車（包含泡沫、氣瓶、油桶）及特搜大隊、大橋特搜分隊到場支援，共計投入14車29人灌救。

消防局上午7點14分找到起火點出水滅火，火勢在7時33分撲滅，現場持續警戒中，詳細起火原因及財損待進一步釐清。

台南市環保局稍早也在臉書粉專發文提醒，目前風向為東北風，可能影響空氣品質範圍為柳營、 六甲、 官田、 東山區，將持續監控空氣品質，也提醒位在提醒範圍的民眾關閉門窗，非必要盡量不要外出。

南市柳科園區驚傳火警，現場竄出濃煙。記者謝進盛／翻攝

南市柳科園區驚傳火警，現場竄出濃煙。廠區大量氯化銨警消如臨大敵。記者謝進盛／翻攝

南市柳科園區驚傳火警，現場竄出濃煙。記者謝進盛／翻攝