國中生想看中華隊比賽無法如願走到外婆家訴苦 家人急報案

世界棒球經典賽全台為中華隊加油球迷很多，台中市一名國中生想看中華隊比賽，不想去補習班上課，與家人溝通不順後情緒低落離家，家屬發現學生沒回家焦急向警方求助。大雅警分局馬岡派出所員警沿路搜尋找到人，原來國中生走到外婆家訴苦。

中市大雅警分局馬岡派出所警員余奕璁、盧秉承及魏睿詮本月8日下午巡邏時，接獲民眾報案，他們就讀國中三年級的兒子外出未歸，家人擔心安全，請警方協助尋找。員警掌握相關特徵後，隨即在周邊道路展開巡查搜尋。

警方沿著可能行經路線騎機車找，從報案人住家擴大尋找範圍，並持續與家屬保持聯繫，一段時間搜尋，當天下午在報案人住家附近發現失蹤學生，被協尋學生告訴警方，他離家後走去外婆家訴苦，在外婆安撫後自己就一路走回家，前後往返將近15公里。

員警確認學生身分後，將他帶回派出所，通知家屬接回，順利化解家屬的擔憂。家屬見到小孩平安無事，感謝警方協助尋人。

大雅警分局呼籲民眾對自己或親友情緒上有需要幫助的地方，可透過和好友聊心事或親人紓壓，如遇家人失蹤，應立即報案，警方可啟動協尋機制，保障市民安全。