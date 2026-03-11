快訊

國中生想看中華隊比賽無法如願走到外婆家訴苦 家人急報案

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

世界棒球經典賽全台為中華隊加油球迷很多，台中市一名國中生想看中華隊比賽，不想去補習班上課，與家人溝通不順後情緒低落離家，家屬發現學生沒回家焦急向警方求助。大雅警分局馬岡派出所員警沿路搜尋找到人，原來國中生走到外婆家訴苦。

中市大雅警分局馬岡派出所警員余奕璁、盧秉承及魏睿詮本月8日下午巡邏時，接獲民眾報案，他們就讀國中三年級的兒子外出未歸，家人擔心安全，請警方協助尋找。員警掌握相關特徵後，隨即在周邊道路展開巡查搜尋。

警方沿著可能行經路線騎機車找，從報案人住家擴大尋找範圍，並持續與家屬保持聯繫，一段時間搜尋，當天下午在報案人住家附近發現失蹤學生，被協尋學生告訴警方，他離家後走去外婆家訴苦，在外婆安撫後自己就一路走回家，前後往返將近15公里。

員警確認學生身分後，將他帶回派出所，通知家屬接回，順利化解家屬的擔憂。家屬見到小孩平安無事，感謝警方協助尋人。

大雅警分局呼籲民眾對自己或親友情緒上有需要幫助的地方，可透過和好友聊心事或親人紓壓，如遇家人失蹤，應立即報案，警方可啟動協尋機制，保障市民安全。

中華隊 國中生 棒球

相關新聞

影／南市柳科園區驚傳火警 大量氯化銨警消如臨大敵

台南市柳營科技工業園區1間工廠今晨驚傳火警，一度傳出5人失聯，幸確認均及時逃出，因現場有囤放大量氯化銨具腐蝕性，台南市消防局獲報緊急動員大批人員趕往灌救，火勢在上午7時33分撲滅，起火原因與財損待查。

「碰」好大聲！媽媽出門載妹妹..高雄10歲男童家中墜樓 幸運受輕傷

高雄市路竹區1名10歲男童昨天突然從3樓墜落至道路，附近鄰居聽聞聲響跑出家門，發現男童已倒在地上，所幸意識清楚，由救護人員送醫救治，警方調查，男童墜樓時母親剛好外出接女兒下課，不料才幾分鐘時間就發生意外，後續通報社政單位關懷。

石門水庫觀光驚魂...遊船2度擱淺 救生衣綁繩脆化無法固定

石門水庫風景區搭船遊湖是招牌遊程，桃園市議員黃敬平接獲陳情，有民眾八日下午搭船遊水庫，船隻兩度擱淺，船上救生衣尼龍繩已脆化，穿上後無法綁繫固定，只能勉強套在頭上，萬一發生意外，如何救命？尤其杉林溪剛發生遊園車墜谷，國旅安全應加強把關。

宜蘭冬山驚悚車禍！皮卡撞大貨車「噴飛騎樓」連撞2車、鐵門慘凹

宜蘭冬山鄉今發生一起嚴重交通事故，一輛藍色皮卡行經冬山鄉永和路準備左轉進入永興路一段時，遭一輛直行的大貨車攔腰撞上，由於撞擊力道猛烈，皮卡瞬間失控噴飛，直衝一旁民宅騎樓，造成大門凹陷，現場一片狼藉，皮卡車駕駛受傷送醫。

黑幫網路社群召募成員？ 高市前議員住所成為報名地點

網路社群傳出，疑有黑幫在網路大剌剌召募成員訊息，報名地址還是高雄市1名前議員的住處，引起警方注意。警方以黑幫吸收成員調查全案，發覺相關影像疑遭冒用，影像中的男子也報警要查幕後貼文者。

