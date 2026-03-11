銀泰佶董座夫妻 涉詐貸、吸金5.3億

銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金案，北檢昨搜索約談實際負責人林室融（見圖）、銀泰佶前董座許瑜芷到案。記者曾原信／攝影

防疫用品業者銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控虛偽增資向永豐、合庫詐貸一點三億餘元，另打著公司將興櫃名號，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金四億元；調查局昨天搜索約談林男等四名被告，深夜移送台北地檢署，全案依違反銀行法偵辦。

同案約談包括銀泰佶聯合生技前董事長許瑜芷（林室融妻子）、假交易合作廠商艾視威數碼商務公司董事長游昆霖、銀泰佶前財會主管邱美玲。

銀泰佶聯合生技在台灣頗具知名度，被視為防疫產品的「隱形冠軍」，旗下有快潔適、ＥＡＵ、博寶兒及雅蓮碧等四大品牌，遍及各大零售通路，尤其洗手乳在台市占率高，快潔適防疫噴霧更獲美國ＥＰＡ及台灣ＦＤＡ雙認證抗菌效果。

檢調掌握，身兼雅蓮碧董事長的林室融，二○一九至二○二一年間，先將公司資本額虛增至一億兩千萬元，再與艾視威數碼商務等公司虛假交易，營造公司獲利假象，再持不實文件向永豐、合庫兩間銀行詐貸一億三千餘萬元。

檢方也查出，二○二○至二○二一年間，林室融誆稱公司即將興櫃，股票會大漲，透過地下盤商低價販售銀泰佶聯股票，藉此吸金獲利四億元。

調查局掌握林室融、許瑜芷涉犯銀行法詐害銀行達一億元以上，以及違反證交法詐偽買賣有價證券罪，報請北檢檢察官李堯樺指揮偵辦。台北市調查處昨兵分六路搜索銀泰佶、雅蓮碧公司等地，查扣手機、財會資料等證物，追查金流。