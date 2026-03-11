聽新聞
新興「喪屍毒品」 賽拉嗪疑侵台 販賣恐判無期

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

「殭屍<a href='/search/tagging/2/毒品' rel='毒品' data-rel='/2/103656' class='tag'><strong>毒品</strong></a>」賽拉嗪可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）
「殭屍毒品」賽拉嗪可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）

被稱為「喪屍毒品」的新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine）疑流入國內，因危害人體健康，法務部毒品審議委員會去年決議將賽拉嗪升為第二級毒品，行政院二月廿四日正式公告，未來只要吸食、持有、轉讓都有刑責，製造、走私運輸、販賣最重可判處無期徒刑。

賽拉嗪物質原為一種獸醫用的大型動物鎮靜劑與肌肉鬆弛劑，禁止使用於人體，由於具高度危害性與致死性，行政院二○二五年七月曾將其增列為第三級毒品，如今再次「升等」。

法務部官員說，賽拉嗪常被與安非他命、海洛因或芬太尼混用，以增強藥效，使用者會出現步履蹣跚、肢體僵硬、昏睡及失去方向感，長期吸食會導致皮膚出現開放性潰瘍與腐爛，若感染至骨頭恐截肢，過量使用會導致窒息死亡。

官員表示，「喪屍」毒品在台灣主要以依托咪酯類為大宗，歐美則多為賽拉嗪，故賽拉嗪也被稱為「歐美喪屍藥」，施用後皆因會產生「喪屍」症狀而得名；根據歐美國家研究發現，若混用賽拉嗪施用毒品，致死率較其他毒品高至少四十倍。

據了解，針對賽拉嗪的查緝，國內目前出現案例並不多，最早一例出現在二○二三年間，當時，彰化地檢署指揮警方查獲一名藥頭販賣毒品咖啡包，送驗後發現內含賽拉嗪成分。

毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，將處以無期徒刑或十年以上有期徒刑，並得併一五○○萬元以下罰金；意圖販賣而持有者處五年以上有期徒刑，並得併科五○○萬元以下罰金。

安非他命 法務部 毒品

