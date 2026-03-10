宜蘭冬山驚悚車禍！皮卡撞大貨車「噴飛騎樓」連撞2車、鐵門慘凹

宜蘭冬山鄉今發生一起嚴重交通事故，一輛藍色皮卡行經冬山鄉永和路準備左轉進入永興路一段時，遭一輛直行的大貨車攔腰撞上，由於撞擊力道猛烈，皮卡瞬間失控噴飛，直衝一旁民宅騎樓，造成大門凹陷，現場一片狼藉，皮卡車駕駛受傷送醫。

根據監視器畫面顯示，車禍發生時伴隨巨大的喇叭聲與刺耳煞車聲。藍色皮卡遭大貨車迎面撞擊後，整輛車往後彈飛，強大動能連帶撞毀停放在騎樓下的兩輛汽車，甚至將民宅的鐵捲門撞至凹陷損壞，車殼碎片散落滿地。

遭波及的屋主蔡先生心有餘悸表示，當時聽到的撞擊聲響非常驚人。據了解，該受損民宅平時作為辦公室使用，所幸事發當下屋內並無人員，否則後果不堪設想；民眾驚呼：「整輛車都撞進來了，甚至撞到桌子這邊！」

救護人員獲報後迅速趕抵現場，游姓皮卡車駕駛手肘受傷，被送往醫院接受治療，所幸並無生命危險。警方呼籲駕駛行經無號誌路口時應減速慢行，支線道車輛應暫停讓幹線道車輛先行，確認安全無虞後方可通過。

由於雙方駕駛均無酒駕情事，疑似是因天雨路滑加上未注意路況導致車禍發生，詳細肇事原因與責任歸屬由警方進一步釐清中。

