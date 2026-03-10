黑幫網路社群召募成員？ 高市前議員住所成為報名地點

網路社群傳出，疑有黑幫在網路大剌剌召募成員訊息，報名地址還是高雄市1名前議員的住處，引起警方注意。警方以黑幫吸收成員調查全案，發覺相關影像疑遭冒用，影像中的男子也報警要查幕後貼文者。

據了解，有人以「林北子龍」暱稱，昨天在臉書和Threads等網路社群，以「太陽聯盟雄陽分會」名義，放出吸收成員的訊息，稱「成員入會籍，送西裝一套皮鞋一雙」、「入會滿3個月， 頒發太陽徽章一枚」。貼文所附影像1名陳姓男子（49歲）與朋友聚會，以及出席公祭的影像；其中1張聚會的照片裡，還有1名前議員在場，而且回覆的報名地點也是前議員的居住地之一。

高雄警方昨天發現這些貼文，曾報請高雄地檢署檢察官要查辦黑幫吸收會員。不過，昨晚網頁影像中的陳姓男子向三民一警分局長明街派出所報案，稱遭冒用身分及影像，要控告幕後黑手妨害名譽及侵害肖像權。

高雄市警三民一分局今天下午表示，貼文者的網路IP在境外，應是陳姓男子的影像遭冒用，警方對於特定場所將持續加強巡查及情資蒐報，如查有涉及幫派組織運作或其他不法情事，將依組織犯罪防制條例究辦，絕不寬貸。