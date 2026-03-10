快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／金錢豹酒店董事長黃其俊今公祭 民間人士千人送行

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中報導

位於台中市政府附近的知名酒店金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今天下午在市立殯儀館舉行公祭，不少民間好友、金錢豹集團創辦人袁昶平率逾百名集團員工、在地各界人士都來送王其俊最後一程。現場有許多年輕人聚集向喪家致意，場面相當哀傷。下午1點30分公祭，吸引了近千人到場致意，公祭結束後，遺體隨即送往東海火化場進行火化。

王其俊掌權金錢豹長達21年，該酒店位於台中大道上，是台中相當知名的地標，早期由創辦人袁昶平一手打造，退居幕後之後，2005年由王其俊接手擔任總裁，金錢豹從娛樂場所轉型成中部最知名的高檔酒店，從舞廳、高級禮服店到大眾形式的KTV都有經營，鄰近台中市政府，晚上燈紅酒綠，生意相當興隆。

掌權21年的台中知名的金錢豹酒店董事長王其俊舉辦公祭，不少民間好友前來送行。記者黃仲裕／攝影
掌權21年的台中知名的金錢豹酒店董事長王其俊舉辦公祭，不少民間好友前來送行。記者黃仲裕／攝影

掌權21年的台中知名的金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今在台中市崇德殯儀館舉辦公祭。記者黃仲裕／攝影
掌權21年的台中知名的金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今在台中市崇德殯儀館舉辦公祭。記者黃仲裕／攝影

王其俊在上個月26日驚傳病逝，今天下午1時30分在市立殯儀館舉辦公祭，袁昶平率金錢豹逾百名員工將出席，現場也有見到許多年輕人致意，氣氛凝重哀傷。記者黃仲裕／攝影
王其俊在上個月26日驚傳病逝，今天下午1時30分在市立殯儀館舉辦公祭，袁昶平率金錢豹逾百名員工將出席，現場也有見到許多年輕人致意，氣氛凝重哀傷。記者黃仲裕／攝影

掌權21年的台中知名的金錢豹酒店董事長王其俊舉辦公祭，不少民間好友前來送行。記者黃仲裕／攝影
掌權21年的台中知名的金錢豹酒店董事長王其俊舉辦公祭，不少民間好友前來送行。記者黃仲裕／攝影

金錢豹 台中 董事長

延伸閱讀

中共元老宋平遺體火化 習近平到場哀悼胡錦濤送花圈

嘉義燈會首周末動員千人服務 接駁車破千班次仍難消化人潮

陶晶瑩素顏送別袁惟仁 哽咽喊話「來世好好照顧自己」

不捨嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面長這樣

相關新聞

「碰」好大聲！媽媽出門載妹妹..高雄10歲男童家中墜樓 幸運受輕傷

高雄市路竹區1名10歲男童昨天突然從3樓墜落至道路，附近鄰居聽聞聲響跑出家門，發現男童已倒在地上，所幸意識清楚，由救護人員送醫救治，警方調查，男童墜樓時母親剛好外出接女兒下課，不料才幾分鐘時間就發生意外，後續通報社政單位關懷。

影／金錢豹酒店董事長黃其俊今公祭 民間人士千人送行

位於台中市政府附近的知名酒店金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今天下午在市立殯儀館舉行公祭，不少民間好友、金錢豹集團創辦人袁昶平率逾百名集團員工、在地各界人士都來送王其俊最後一程。現場有許多年輕人聚集向喪家致意，場面相當哀傷。下午1點30分公祭，吸引了近千人到場致意，公祭結束後，遺體隨即送往東海火化場進行火化。

開出麥當勞得來速竟衝撞公車亭 淡水駕駛稱咳嗽失控釀禍

新北市淡水區新市一路發生衝撞公車亭事故。31歲吳男今午12時許開車自麥當勞得來速離開時，疑感冒劇烈咳嗽導致車輛失控竟衝撞對向公車亭，所幸當時公車亭無人並未造成傷亡，公車亭亦未受損。吳男酒測值為0，全案依交通事故處理程序處理。

新北水湳洞民宅全面燃燒、黑煙竄天 基隆消防局也派人車協助滅火

新北市瑞芳區水湳洞一戶民宅，今天午後起火燃燒，火勢相當大，基隆市消防局也派遣人車前往協助灌救，火勢到下午2時40分仍未撲滅。

查獲嘉縣水上黑心繁殖場 赫見義大利黑手黨最愛的罕見名犬

嘉義縣水上鄉3月初遭檢舉藏有黑心繁殖場，嘉義縣家畜疾病防治所會同警方及政風單位前往稽查，當場查獲柴犬，還有疑似被稱為義大利黑手黨最愛的卡斯羅犬，以及巨型貴賓等63名品種犬以及授精管、抗生素等證物。現場環境髒亂、排泄物未清理，家畜所隨即將全數犬隻沒入，移往動保園區安置，並表示若涉及非法繁殖，最高可處300萬元罰鍰。

毒駕數值破表！羅東男尿檢「甲基安非他命」超標560倍 判4個月引熱議

宜蘭日前才發生23歲男子毒駕撞死女老師憾事，羅東鎮再傳吸毒騎車。羅男使用毒品騎車遭警方攔查，驗尿的毒品濃度讓人瞠目結舌，其甲基安非他命濃度竟高達28萬1800ng/mL，比行政院公告500ng/mL標準值，超標563倍。宜蘭地方法院日前審結，依公共危險罪判處有期徒刑4個月，可易科罰金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。