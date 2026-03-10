聽新聞
影／金錢豹酒店董事長黃其俊今公祭 民間人士千人送行
位於台中市政府附近的知名酒店金錢豹酒店董事長王其俊日前病逝，今天下午在市立殯儀館舉行公祭，不少民間好友、金錢豹集團創辦人袁昶平率逾百名集團員工、在地各界人士都來送王其俊最後一程。現場有許多年輕人聚集向喪家致意，場面相當哀傷。下午1點30分公祭，吸引了近千人到場致意，公祭結束後，遺體隨即送往東海火化場進行火化。
王其俊掌權金錢豹長達21年，該酒店位於台中大道上，是台中相當知名的地標，早期由創辦人袁昶平一手打造，退居幕後之後，2005年由王其俊接手擔任總裁，金錢豹從娛樂場所轉型成中部最知名的高檔酒店，從舞廳、高級禮服店到大眾形式的KTV都有經營，鄰近台中市政府，晚上燈紅酒綠，生意相當興隆。
