「碰」好大聲！媽媽出門載妹妹..高雄10歲男童家中墜樓 幸運受輕傷

高雄市路竹區1名10歲男童昨天突然從3樓墜落至道路，附近鄰居聽聞聲響跑出家門，發現男童已倒在地上，所幸意識清楚，由救護人員送醫救治，警方調查，男童墜樓時母親剛好外出接女兒下課，不料才幾分鐘時間就發生意外，後續通報社政單位關懷。

墜樓意外發生在昨天（9日）晚上7時2分，消防局接獲通報，稱有名10歲男童，不明原因從自家3樓窗戶跌落；救護人員到場，發現男童肢體擦傷、意識清楚，後由救護人員處置後送醫。

據悉，男童母親當時出門載妹妹下課，才將10歲男童留在家中，警方勘查現場，男童住家4樓無遮蔽物，3樓雖有鐵窗，但有門可打開，男童疑似是從3樓墜落至1樓道路，附近鄰居因目睹過程，上網PO文祈求神明保佑。

警方調查，男童家庭狀況正常，並無其他異狀，後續將通報社政單位進一步關懷。