查獲嘉縣水上黑心繁殖場 赫見義大利黑手黨最愛的罕見名犬
嘉義縣水上鄉3月初遭檢舉藏有黑心繁殖場，嘉義縣家畜疾病防治所會同警方及政風單位前往稽查，當場查獲柴犬，還有疑似被稱為義大利黑手黨最愛的卡斯羅犬，以及巨型貴賓等63名品種犬以及授精管、抗生素等證物。現場環境髒亂、排泄物未清理，家畜所隨即將全數犬隻沒入，移往動保園區安置，並表示若涉及非法繁殖，最高可處300萬元罰鍰。
家畜所表示，現場飼養品種多元，包含法鬥、巴哥、馬爾濟斯等，甚至有較少見的義大利卡斯羅犬與巨型貴賓。獸醫師逐一檢查發現，犬隻健康狀況大致良好，為利後續管理，已全數植入晶片並分批載運收容。
由於現場查獲授精管、抗生素及幼犬等證物，家畜所表示，關姓飼主對犬隻來源交代不清，疑似有非法繁殖情形。雖然關姓飼主否認指控，家畜所仍要求限期提出意見陳述，並說明犬隻來源與流向，若未配合將依法移送法辦。
家畜所提醒，違法經營繁殖事業已違反「動物保護法」，最高可處300萬元罰鍰，民眾切勿以身試法。
