毒駕數值破表！羅東男尿檢「甲基安非他命」超標560倍 判4個月引熱議

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭日前才發生23歲男子毒駕撞死女老師憾事，羅東鎮再傳吸毒騎車。羅男使用毒品騎車遭警方攔查，驗尿的毒品濃度讓人瞠目結舌，其甲基安非他命濃度竟高達28萬1800ng/mL，比行政院公告500ng/mL標準值，超標563倍。宜蘭地方法院日前審結，依公共危險罪判處有期徒刑4個月，可易科罰金。

「羅東治安怎麼了？」宜蘭冬山鄉發生這起毒駕案，離譜的尿液毒品濃度讓人譁然，有人說「毒駕的危害不亞於酒駕」、「才判4個月，難怪不怕」，研判男子剛吸食毒品後就騎車上路，體內毒品完全沒有代謝出去還騎車到處趴趴走，「簡直拿別人的生命開玩笑」。

判決書指出，案發於去年9月22日清晨，羅姓男子施用安非他命及甲基安非他命後，明知毒品會嚴重影響判斷力與駕駛能力，仍騎乘重型機車行經冬山鄉成興路一帶。警方當時將其攔查，並在徵得其同意後進行採尿送驗。

慈濟大學濫用藥物檢驗中心的報告顯示，羅男尿液中的安非他命濃度1萬3300ng/mL，而甲基安非他命更高達28萬1800ng/mL。這項誇張的數據顯示羅男施用毒品情況嚴重，若持續在道路行駛，對其他用路人無異於行動炸彈。

法院審理時認為，被告羅男明知吸毒後會導致精神狀態不穩、注意力下降，卻仍率爾騎車上路，漠視法規與公眾安全；羅男在警詢時並未完全坦承施用毒品行為，但各項科學檢驗顯示，證據確鑿。

法官審酌其犯罪動機、手段、教育程度及生活狀況後，最後依刑法第185條之3第1項第3款「駕駛動力交通工具而有尿液所含毒品達公告濃度值以上罪」，判處有期徒刑4個月，如易科罰金則以每日1000元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

男子施用毒品後遭警方攔查，驗尿發現甲基安非他命，毒品濃度竟高達28萬1800ng/mL，比行政院公告500ng/mL標準值，超標563倍，毒駕男趴趴走，讓人擔心羅東鎮治安問題。本報資料照
男子施用毒品後遭警方攔查，驗尿發現甲基安非他命，毒品濃度竟高達28萬1800ng/mL，比行政院公告500ng/mL標準值，超標563倍，毒駕男趴趴走，讓人擔心羅東鎮治安問題。本報資料照

毒品 安非他命

相關新聞

雲林建商規避新法省成本 勾結不法傾倒大量營廢44人起訴

雲林縣一家建設公司為規避今年元月實施的GPS「全流向管理」廢棄物管理新法上路，去年10月起勾結土資場出具「土方流向證明」將大批營建廢棄物，以可利用土方之名謊報通過申請，省下千餘萬元營建廢棄物處理費，雲林地檢署今天偵查終結，以廢棄物清理法、偽造文書等罪嫌起訴相關公司負責人等44名涉案人。

查獲嘉縣水上黑心繁殖場 赫見義大利黑手黨最愛的罕見名犬

嘉義縣水上鄉3月初遭檢舉藏有黑心繁殖場，嘉義縣家畜疾病防治所會同警方及政風單位前往稽查，當場查獲柴犬，還有疑似被稱為義大利黑手黨最愛的卡斯羅犬，以及巨型貴賓等63名品種犬以及授精管、抗生素等證物。現場環境髒亂、排泄物未清理，家畜所隨即將全數犬隻沒入，移往動保園區安置，並表示若涉及非法繁殖，最高可處300萬元罰鍰。

毒駕數值破表！羅東男尿檢「甲基安非他命」超標560倍 判4個月引熱議

影／台中梧棲凌晨青少年飆車「翹孤輪」 員警到場山猴摔車逃

台中市梧棲區自立路前天凌晨有多名青少年騎機車飆車還表演「翹孤輪」，現場聚集多人看熱鬧， 員警獲報趕到現場，青少年騎車逃竄，有人摔車後繼續逃；清水警分局今天說明，已調監視器畫面掌握涉案車輛，將依公共危險罪和組織犯罪方向報請檢察官偵辦。

「僵屍毒品」賽拉嗪流入國內 法務部審議列第二級毒品

被稱為「僵屍毒品」的新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine）流入國內，法務部毒品審議委員會去年決議將「賽拉嗪」升為第二級毒品，行政院於2月24日正式公告，只要吸食、持有、轉讓都有刑責，製造、走私運輸、販賣最重可判處無期徒刑。

37歲逆孫啃老要不到錢竟動手打90歲阿嬤害腦出血

屏東縣90歲老婦遭37歲孫子張男徒手施暴，老婦腦出血、四肢瘀青、臉部擦脞傷，住進加護病房，9日昨出院。家屬痛批，孫子長期對阿嬤施暴，阿嬤疼孫才隱瞞惡行，對阿嬤被打相當不捨，出院後由其他家人照料。

