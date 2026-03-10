快訊

桃園​失智翁低溫體力不支 平鎮警抱起帶回派出所避寒

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

​桃園市平鎮區72歲邱姓長者今日上午獨自在住家附近公園散步，疑因失智症發病忘記返家的路，寒風細雨徘徊街頭，平鎮警分局巡邏員警發現，暖心抱起體力不支的長者回派出所，並協助他平安返家。

宋屋派出所所長鄒安晴表示，長者住平鎮區義民路，上午8時許冒著細雨獨自前往住家附近的公園，因為出門後遲遲未歸，家人也心急如焚外出找人，到公園時沒看見長者。宋屋所警員潘柔涵、董彥和巡邏行經延平路二段430巷，發現老翁在風雨中神情呆滯、佇立路中，員警察覺有異上前關心。

一早氣溫只有12度，空曠處甚至更低，面對員警詢問，長者言語表達困難，且天氣嚴寒疑似體力不支無法站立，員警隨即將老翁抱起上警車帶回派出所，先提供熱飲補充體力，隨後引導老人家想姓名，並透過警用資訊系統交叉比對，成功確認身分與通知兒子到派出所接父親回家。

警員抱起長者上車、進派出所休息。記者鄭國樑／翻攝

