快訊

iMac也有新款？外媒曝蘋果今年計畫推出新配色 網：我只要大螢幕

藝人「海產」台中千萬新家遭闖入 警已受理朝侵入住宅、竊盜偵辦

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中梧棲凌晨青少年飆車「翹孤輪」 員警到場山猴摔車逃

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

台中市梧棲區自立路前天凌晨有多名青少年騎機車飆車還表演「翹孤輪」，現場聚集多人看熱鬧， 員警獲報趕到現場，青少年騎車逃竄，有人摔車後繼續逃；清水警分局今天說明，已調監視器畫面掌握涉案車輛，將依公共危險罪和組織犯罪方向報請檢察官偵辦。

網友在網路Threads PO影片寫著「16歲迪底半夜不睡覺，跑來台中翹估輪，差點變台中在地人」，畫面中，多人騎機車在梧棲區自立區上飆車，還有人在騎車過程拉起車龍頭表演單輪騎車，現場道路二旁聚集多人看熱鬧。

有網友看到畫面後留言「喜歡玩沒有錯，但不懂得低調，待會被口袋戰術包了又在那邊唉唉叫」，也有人說這明顯是一群山猴子；但也有人回覆留言「包也包不到啊，聽到聲音我們人早就不見了」，表明不怕警察到場包抄。

清水警分局今天說明，本月8日凌晨4時梧棲區自立路多輛改裝機車聚集，清水分局獲報立即派員趕往現場，多輛汽機車見警立即駛離。分局立即組成專責小組，經調閱監視器已掌握相關涉案車輛，依刑法第185條妨害公眾往來安全罪及組織犯罪防制條例報請地檢署指揮偵辦，全力查緝不法，以保障用路人安將全。

清水分局表示，對於不法情事將積極偵查，嚴懲不貸。假日或連續假期均規劃防制酒危駕及密集交叉巡邏勤務，並積極查處噪音及改裝競速車，以維護民眾生活居住品質，保障用路人安全。

台中市梧棲區自立路前天凌晨4時有多輛改裝機車聚集，清水分局獲報立即派員趕往現場，多部汽機車見警立即駛離，清水分局梧棲所長何易軒今天說明。圖／警方提供
台中市梧棲區自立路前天凌晨4時有多輛改裝機車聚集，清水分局獲報立即派員趕往現場，多部汽機車見警立即駛離，清水分局梧棲所長何易軒今天說明。圖／警方提供

連續假期 青少年 台中

延伸閱讀

仁義潭周邊凌晨驚傳連續毀損 男子沿路推倒機車踹汽車破壞寺廟

中壢環警監聯手守護社區安寧 一晚逮8改裝車開罰

影／高雄男路中央攔車「釘孤枝」 丟物毀車充電樁被逮

影／績效送上門！2逃逸移工酒駕到派出所要領回手機當場被逮

相關新聞

影／台中梧棲凌晨青少年飆車「翹孤輪」 員警到場山猴摔車逃

台中市梧棲區自立路前天凌晨有多名青少年騎機車飆車還表演「翹孤輪」，現場聚集多人看熱鬧， 員警獲報趕到現場，青少年騎車逃竄，有人摔車後繼續逃；清水警分局今天說明，已調監視器畫面掌握涉案車輛，將依公共危險罪和組織犯罪方向報請檢察官偵辦。

「僵屍毒品」賽拉嗪流入國內 法務部審議列第二級毒品

被稱為「僵屍毒品」的新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine）流入國內，法務部毒品審議委員會去年決議將「賽拉嗪」升為第二級毒品，行政院於2月24日正式公告，只要吸食、持有、轉讓都有刑責，製造、走私運輸、販賣最重可判處無期徒刑。

37歲逆孫啃老要不到錢竟動手打90歲阿嬤害腦出血

屏東縣90歲老婦遭37歲孫子張男徒手施暴，老婦腦出血、四肢瘀青、臉部擦脞傷，住進加護病房，9日昨出院。家屬痛批，孫子長期對阿嬤施暴，阿嬤疼孫才隱瞞惡行，對阿嬤被打相當不捨，出院後由其他家人照料。

老翁外出突發失智呆站雨中 平鎮暖警「公主抱」助返家

桃園市平鎮區一名72歲邱姓老翁，今(10)日上午8時許獨自前往住家附近公園散步，疑因失智症發作忘記返家的路。老翁在寒風細雨中徘徊街頭，所幸平鎮警分局巡邏員警及時發現，並暖心一把抱起體力不支的老翁帶回安置，才讓老翁得以平安返家。

機場接送車五股交流道口自撞 整車打橫塞住匝道口駕駛掛彩

新北市五股交流道北上入口匝道今晨4時許發生車禍事故。從事機場接送工作的30歲潘男開車行經該處匝道時，疑因天雨視線不清自撞分隔島，車輛打橫卡住匝道阻礙交通，所幸潘男僅擦挫傷無大礙。事故在清晨排除恢復順暢，確切車禍原因待查。

10輛機車當安全氣囊？轎車撞完停止 駕駛人酒測超標

彰化縣員林市育英路今清晨4點多，一輛轎車擦撞停放路邊10輛各型機車，撞擊響聲驚醒附近不少住戶，警消接獲報案趕到，郭姓駕駛人意識清楚，頭臉各有撕裂傷，消防員初步處理傷口，送員林基督教醫院醫治。車禍由警方調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。