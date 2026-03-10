影／台中梧棲凌晨青少年飆車「翹孤輪」 員警到場山猴摔車逃

台中市梧棲區自立路前天凌晨有多名青少年騎機車飆車還表演「翹孤輪」，現場聚集多人看熱鬧， 員警獲報趕到現場，青少年騎車逃竄，有人摔車後繼續逃；清水警分局今天說明，已調監視器畫面掌握涉案車輛，將依公共危險罪和組織犯罪方向報請檢察官偵辦。

網友在網路Threads PO影片寫著「16歲迪底半夜不睡覺，跑來台中翹估輪，差點變台中在地人」，畫面中，多人騎機車在梧棲區自立區上飆車，還有人在騎車過程拉起車龍頭表演單輪騎車，現場道路二旁聚集多人看熱鬧。

有網友看到畫面後留言「喜歡玩沒有錯，但不懂得低調，待會被口袋戰術包了又在那邊唉唉叫」，也有人說這明顯是一群山猴子；但也有人回覆留言「包也包不到啊，聽到聲音我們人早就不見了」，表明不怕警察到場包抄。

清水警分局今天說明，本月8日凌晨4時梧棲區自立路多輛改裝機車聚集，清水分局獲報立即派員趕往現場，多輛汽機車見警立即駛離。分局立即組成專責小組，經調閱監視器已掌握相關涉案車輛，依刑法第185條妨害公眾往來安全罪及組織犯罪防制條例報請地檢署指揮偵辦，全力查緝不法，以保障用路人安將全。

清水分局表示，對於不法情事將積極偵查，嚴懲不貸。假日或連續假期均規劃防制酒危駕及密集交叉巡邏勤務，並積極查處噪音及改裝競速車，以維護民眾生活居住品質，保障用路人安全。