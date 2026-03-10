「僵屍毒品」賽拉嗪流入國內 法務部審議列第二級毒品

被稱為「僵屍毒品」的新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine）流入國內，法務部毒品審議委員會去年決議將「賽拉嗪」升為第二級毒品，行政院於2月24日正式公告，只要吸食、持有、轉讓都有刑責，製造、走私運輸、販賣最重可判處無期徒刑。

賽拉嗪原為一種獸醫用的大型動物鎮靜劑與肌肉鬆弛劑，禁止用於人體，由於具高度危害性與致死性，行政院先前已於2025年7將其增列為第三級毒品。

賽拉嗪常被毒梟與安非他命、海洛因或芬太尼混用，以增強藥效或延長高潮感，使用者會出現步履蹣跚、肢體僵硬、昏睡及失去方向感，行為舉止如同「喪屍」。

相關官員指出，長期吸食賽拉嗪，會導致皮膚出現開放性潰瘍與腐爛，若感染至骨頭恐需截肢，過量使用則會導致窒息死亡。

據了解，針對賽拉嗪的查緝國內目前案例不多，最早一例出現在2023年間，其時彰化地檢署指揮警方與衛生單位查獲一名藥頭販賣毒品咖啡包，送驗後發現含有噻拉嗪成分。

毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，將處以無期徒刑或10年以上有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金；意圖販賣而持有者，則處5年以上有期徒刑，並得併科新台幣500萬元以下罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885