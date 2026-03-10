快訊

「僵屍毒品」賽拉嗪流入國內 法務部審議列第二級毒品

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

被稱為「僵屍毒品」的新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine）流入國內，法務部毒品審議委員會去年決議將「賽拉嗪」升為第二級毒品，行政院於2月24日正式公告，只要吸食、持有、轉讓都有刑責，製造、走私運輸、販賣最重可判處無期徒刑。

賽拉嗪原為一種獸醫用的大型動物鎮靜劑與肌肉鬆弛劑，禁止用於人體，由於具高度危害性與致死性，行政院先前已於2025年7將其增列為第三級毒品。

賽拉嗪常被毒梟與安非他命、海洛因或芬太尼混用，以增強藥效或延長高潮感，使用者會出現步履蹣跚、肢體僵硬、昏睡及失去方向感，行為舉止如同「喪屍」。

相關官員指出，長期吸食賽拉嗪，會導致皮膚出現開放性潰瘍與腐爛，若感染至骨頭恐需截肢，過量使用則會導致窒息死亡。

據了解，針對賽拉嗪的查緝國內目前案例不多，最早一例出現在2023年間，其時彰化地檢署指揮警方與衛生單位查獲一名藥頭販賣毒品咖啡包，送驗後發現含有噻拉嗪成分。

毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，將處以無期徒刑或10年以上有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金；意圖販賣而持有者，則處5年以上有期徒刑，並得併科新台幣500萬元以下罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

新興毒品 安非他命 法務部

相關新聞

影／台中梧棲凌晨青少年飆車「翹孤輪」 員警到場山猴摔車逃

台中市梧棲區自立路前天凌晨有多名青少年騎機車飆車還表演「翹孤輪」，現場聚集多人看熱鬧， 員警獲報趕到現場，青少年騎車逃竄，有人摔車後繼續逃；清水警分局今天說明，已調監視器畫面掌握涉案車輛，將依公共危險罪和組織犯罪方向報請檢察官偵辦。

「僵屍毒品」賽拉嗪流入國內 法務部審議列第二級毒品

被稱為「僵屍毒品」的新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine）流入國內，法務部毒品審議委員會去年決議將「賽拉嗪」升為第二級毒品，行政院於2月24日正式公告，只要吸食、持有、轉讓都有刑責，製造、走私運輸、販賣最重可判處無期徒刑。

37歲逆孫啃老要不到錢竟動手打90歲阿嬤害腦出血

屏東縣90歲老婦遭37歲孫子張男徒手施暴，老婦腦出血、四肢瘀青、臉部擦脞傷，住進加護病房，9日昨出院。家屬痛批，孫子長期對阿嬤施暴，阿嬤疼孫才隱瞞惡行，對阿嬤被打相當不捨，出院後由其他家人照料。

老翁外出突發失智呆站雨中 平鎮暖警「公主抱」助返家

桃園市平鎮區一名72歲邱姓老翁，今(10)日上午8時許獨自前往住家附近公園散步，疑因失智症發作忘記返家的路。老翁在寒風細雨中徘徊街頭，所幸平鎮警分局巡邏員警及時發現，並暖心一把抱起體力不支的老翁帶回安置，才讓老翁得以平安返家。

機場接送車五股交流道口自撞 整車打橫塞住匝道口駕駛掛彩

新北市五股交流道北上入口匝道今晨4時許發生車禍事故。從事機場接送工作的30歲潘男開車行經該處匝道時，疑因天雨視線不清自撞分隔島，車輛打橫卡住匝道阻礙交通，所幸潘男僅擦挫傷無大礙。事故在清晨排除恢復順暢，確切車禍原因待查。

10輛機車當安全氣囊？轎車撞完停止 駕駛人酒測超標

彰化縣員林市育英路今清晨4點多，一輛轎車擦撞停放路邊10輛各型機車，撞擊響聲驚醒附近不少住戶，警消接獲報案趕到，郭姓駕駛人意識清楚，頭臉各有撕裂傷，消防員初步處理傷口，送員林基督教醫院醫治。車禍由警方調查。

