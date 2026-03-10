37歲逆孫啃老要不到錢竟動手打90歲阿嬤害腦出血

屏東縣90歲老婦遭37歲孫子張男徒手施暴，老婦腦出血、四肢瘀青、臉部擦脞傷，住進加護病房，9日昨出院。家屬痛批，孫子長期對阿嬤施暴，阿嬤疼孫才隱瞞惡行，對阿嬤被打相當不捨，出院後由其他家人照料。

阿嬤的家屬無奈的說，逆孫張男以前欠錢都會跟阿嬤討錢，裝可憐，若不還錢稱可能會被打受傷，阿嬤不捨，才幫忙掏錢解決，未料張男持續啃老，又不工作，長期當伸手牌，跟阿嬤討錢不成，一開始摔東西大小聲，還曾拿球棒在阿嬤面前揮，沒想到這次竟動手打阿嬤。

屏東警分局指出，4日上午接獲報案長治鄉發生家暴案件，37歲孫子張男對90歲阿嬤施暴，朝阿嬤的頭、四肢毆打，造成阿嬤腦出血、臉部與四肢瘀青，趕緊送醫。

90歲阿嬤送醫後發現有腦出血住進加護病房，9日昨天出院，警方當天規定偵辦，通報相關單位並協助聲請緊急保護令，全案移請地檢署偵辦。

屏東縣府社會處表示，4日接獲通報，5日指派社工協助被害人，事發當日已聲請保護令，當天已核發緊急保護令。老婦目前由其他子女接回照顧，後續社工將配合家屬時間安排家訪，了解出院後受照顧情形及安全狀況，未和孫子同住。

警方強調，家庭暴力秉持零容忍態度，民眾若遇類似情形，請立即撥打110尋求協助。