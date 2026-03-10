快訊

老翁外出突發失智呆站雨中 平鎮暖警「公主抱」助返家

員警暖心一把抱起體力不支的老翁帶回安置。圖：讀者提供

桃園市平鎮區一名72歲邱姓老翁，今(10)日上午8時許獨自前往住家附近公園散步，疑因失智症發作忘記返家的路。老翁在寒風細雨中徘徊街頭，所幸平鎮警分局巡邏員警及時發現，並暖心一把抱起體力不支的老翁帶回安置，才讓老翁得以平安返家。

員警耐心引導其回憶姓名，並透過警用資訊系統交叉比對，成功確認身分送老翁返家。圖：讀者提供

宋屋派出所長鄒安晴表示，家住平鎮區義民路的老翁，今日上午冒著細雨獨自前往住家附近的公園活動筋骨，但疑似失智症發作。由於老翁出門後遲遲未歸，家屬在遍尋不著的情況下，也心急如焚的外出尋找。

​恰巧警員潘柔涵與董彥和巡邏行經延平路二段430巷時，發現老翁在風雨中神情呆滯、佇立路中，察覺有異隨即主動上前關懷。面對詢問，老翁雖言語表達困難，但員警見天氣嚴寒且老翁疑似體力不支、無法自行站立，董彥和隨即將老翁一把抱起送上警車帶回安置，並提供熱飲供其暖身、補充體力。

​待老翁情緒平穩後，員警耐心引導其回憶姓名，並透過警用資訊系統交叉比對，成功確認身分，老翁的兒子接到通知趕到派出所，見到父親安然無恙，懸著的心總算放下，並激動地想表示，幸好有熱心的員警相助，否則後果不堪設想。

