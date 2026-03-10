聽新聞
0:00 / 0:00
機場接送車五股交流道口自撞 整車打橫塞住匝道口駕駛掛彩
新北市五股交流道北上入口匝道今晨4時許發生車禍事故。從事機場接送工作的30歲潘男開車行經該處匝道時，疑因天雨視線不清自撞分隔島，車輛打橫卡住匝道阻礙交通，所幸潘男僅擦挫傷無大礙。事故在清晨排除恢復順暢，確切車禍原因待查。
據了解，專職擔任機場接送司機的潘姓男子，今晨4時許剛完成一趟接送任務，正準備去接下一組客人。潘男沿新北市五股區新五路往五股交流道方向行駛時，疑因天雨視線不清，不慎自撞匝道口分隔島，整輛車當場打橫卡在匝道口，導致後方車輛無法通行。
警方雨救護人員獲報趕抵，發現潘男僅輕微擦挫傷，酒測值為0，經送醫後已無大礙。警方立即進行交通疏導，事故現場於5時43分排除恢復車流順暢，確切車禍原因仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。