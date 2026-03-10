機場接送車五股交流道口自撞 整車打橫塞住匝道口駕駛掛彩

新北市五股交流道北上入口匝道今晨4時許發生車禍事故。從事機場接送工作的30歲潘男開車行經該處匝道時，疑因天雨視線不清自撞分隔島，車輛打橫卡住匝道阻礙交通，所幸潘男僅擦挫傷無大礙。事故在清晨排除恢復順暢，確切車禍原因待查。

據了解，專職擔任機場接送司機的潘姓男子，今晨4時許剛完成一趟接送任務，正準備去接下一組客人。潘男沿新北市五股區新五路往五股交流道方向行駛時，疑因天雨視線不清，不慎自撞匝道口分隔島，整輛車當場打橫卡在匝道口，導致後方車輛無法通行。

警方雨救護人員獲報趕抵，發現潘男僅輕微擦挫傷，酒測值為0，經送醫後已無大礙。警方立即進行交通疏導，事故現場於5時43分排除恢復車流順暢，確切車禍原因仍待釐清。

潘男車輛打橫堵住匝道口。記者黃子騰／翻攝

救護人員到場將潘姓駕駛送醫。記者黃子騰／翻攝