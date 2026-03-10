快訊

10輛機車當安全氣囊？轎車撞完停止 駕駛人酒測超標

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣員林市育英路今清晨4點多，一輛轎車擦撞停放路邊10輛各型機車，撞擊響聲驚醒附近不少住戶，警消接獲報案趕到，郭姓駕駛人意識清楚，頭臉各有撕裂傷，消防員初步處理傷口，送員林基督教醫院醫治。車禍由警方調查。

據了解，郭男（40歲）今晨駕車行經員林市育英路，在俗稱「八條通」市中心路口衝向一家健身房，擦撞建物牆面、花圃，再衝撞10輛機車和電動機車後停止，現場一片狼籍，驚動民眾出來拍照PO網。警消據報有人受困轎車內，彰化縣消防局出動兩輛消防車、1輛救護車、6名消防員前往救災。

消防員打開轎車車門，協助郭男下車，初步檢傷意識清楚，臉部約2公分、頭部約4公分撕裂傷，止血和簡易處理傷口後，送往員基醫治。員林警分局員警隨後到醫院，醫護人員抽血檢驗血液酒精濃度為0.7mg/L，明顯超標，至於車禍發生原因和經過由警方釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣員林市俗稱「八條通」市中心重要路口，今晨發生轎車衝撞牆面、花圃、機車的車禍。圖／民眾提供
彰化縣員林市俗稱「八條通」市中心重要路口，今晨發生轎車衝撞牆面、花圃、機車的車禍。圖／民眾提供

